Newey: "Ora mi prendo una piccola pausa, poi si vedrà"

"Sono stati diciotto anni straordinari, erano un team molto giovane quando sono arrivato. Sono stato coinvolto nella crescita, non pensavo di arrivare a tanto. È stato un percorso straordinario, ho lavorato con grandi persone e professionisti. Sono lusingato dai complimenti che ho ricevuto: ora mi prenderò una piccola pausa e poi vedrò cosa accadrà. Non mi occuperò solo della mia barca, mi godrò la vita con la mia famiglia. Magari farò qualche viaggio in piu', ma per il momento non faccio programmi". Adrian Newey ha risposto così alle domande per Sky Sports del suo connazionale ed ex pilota di Formula Uno Martin Brundle, in buona sostanza comfermando quello che il suo "quasi" ex Team Principal Christian Horner aveva detto solo un paio d'ore prima.