F1 Cina, Verstappen: "Auto bella da guidare, l'abbiamo migliorata ancora"

GP CINA

Soddisfatto anche un eroico Alonso, terzo con l'Aston Martin: "Abbiamo spinto fino alla fine"

© Getty Images Max Verstappen gongola dopo aver conquistato la quinta pole in cinque gare stagionali nel GP di Cina: "Dopo la Sprint abbiamo preso qualche idea per la macchina ed è andata ancora meglio in qualifica - le parole dell'olandese della Red Bull -. Sono molto contento per come è andata la sessione. L’auto era bella da guidare, anche nel Q3 il mio ultimo giro è stato molto buono. Sono felice di aver potuto guidare qui sull’asciutto, le condizioni sono buone ed è stato molto divertente. Evoluzione della pista? Uscendo da una gara hai bisogno di qualche giro per riadattarti alla qualifica, spingere di più e ritrovare i tuoi punti di riferimento. Poi essendoci stata la pioggia ieri abbiamo avuto a disposizione un set di gomme in più. L’evoluzione della pista non è stata così enorme, ma va bene così".

PEREZ: "QUALIFICHE INTENSE, FIDUCIOSO PER LA GARA"

Soddisfatto anche Sergio Perez, secondo con l'altra Red Bull: "Le qualifiche sono state molto intese. Ho rischiato di uscire in Q1 perché o trovato il traffico di una Williams e sono dovuto rientrare ai box, abortendo il giro. Poi sono rientrato con delle gomme nuove, molto calde, e sono passato per un pelo. Lì è stato un gran pasticcio. Poi però nel Q2 ho trovato il ritmo e un bilanciamento migliore e abbiamo fatto buoni progressi. Alla fine mi è mancato qualcosa per eguagliare Max, ma il risultato è comunque fantastico. La pista è cambiata tanto e anche noi abbiamo cambiato per adattarci. Domani è tutto in gioco, potremo lottare e fare una bella gara con un bel ritmo. Guardo con fiducia a domani".

ALONSO: "ABBIAMO SPINTO FINO ALLA FINE"

Gioia anche nelle parole di Fernando Alonso, che scatterà dalla terza casella con la sua Aston Martin: "Non so quanto sia lontano Perez, ma io ho avuto un problema in curva 1 e 2 e avevo anche pensato di abortire il giro. Avrò perso due decimi in due curve, ma non abbiamo mollato e abbiamo continuato a spingere fino alla fine, facendo un bel tempo. La macchina credo sia migliorata rispetto alla Sprint. Abbiamo fatto qualche cambiamento di assetto e speriamo di poterlo trasformare domani in un buon bottino di punti. Non puoi cambiare totalmente la macchina, ma puoi fare degli aggiustamenti di assetto. Un po’ tiri anche a indovinare, pensando alla gara. Domani avremo la risposta. Sono fiero del team, non stiamo mollando: non siamo ancora dove vorremmo, ma continuiamo a spingere. Tifosi? Sono incredibili. Questa è una delle migliori gare dell’anno. Ringrazio tutti i fan, danno sostegno a tutti i piloti e a tutti i team".