F1 Cina, Leclerc: "Perso feeling nel Q3, ma possiamo puntare al podio"

FERRARI

Sainz sull'incidente che gli è quasi costato la qualifica: "Bello spavento, ma sono riuscito a proseguire"

Sainz, incidente durante le qualifiche: lo spagnolo perde il controllo all'ultima curva















Charles Leclerc ha analizzato così la scarsa performance della sua Ferrari nella qualifica del GP di Cina, che lo costringerà a partire dalla sesta piazza: "Problemi col primo settore? Ancora un po', ma è andata meglio rispetto ad altre gare - le parole del monegasco -. Penso che oggi non possiamo imputare tutto alla preparazione delle gomme, perché su questo ho fatto un passo avanti. Il primo settore qui ha caratteristiche molto particolari, penso e so di aver lasciato un po' di prestazione lì in qualifica per favorire la gara di domani, anche se non mi aspettavo di essere dietro a McLaren e Aston. In Q1 il feeling era abbastanza buono, poi in Q3 si è alzato anche il vento e ho perso il feeling con la vettura".

Ora è il momento di concentrarsi su un GP da correre all'attacco: "La domenica è quella che conta, come ho sempre detto. Possiamo pensare al podio, questo è il nostro obiettivo per domani, anche se non sarà facile sorpassare se saremo in un treno di piloti con Drs come accaduto nella Sprint. Servirà molta pazienza in quel caso, vedremo".

SAINZ: "INCIDENTE? BELLO SPAVENTO, MA SONO RIUSCITO A PROSEGUIRE"

Carlos Sainz è riuscito a completare la sua qualifica nonostante un incidente nel Q2 che aveva fatto temere per le sorti della sua auto: "È stato un bello spavento, a dire il vero, ma sono riuscito a cambiare la direzione in all'ultimo momento e ad andare contro il muro con una buona angolazione. Questo mi ha permesso di non danneggiare né la sospensione né l'ala e mi ha permesso di continuare. È stato un bello spavento, ma sono riuscito a continuare e a ottenere un discreto piazzamento".

Sulla gara, tuttavia, non ripone grandi aspettative: "Il problema è che non sembra che andremo molto veloci questo fine settimana. È un circuito che ci sta costando molto. È passato un po' dall'ultima volta in cui sono partito settimo. Ci sarà da lavorare, ma non sarà facile. Speriamo che la macchina vada meglio in gara che sul giro secco".

VASSEUR: "ABBIAMO UN BUON PASSO PER LA GARA. LECLERC-SAINZ? TUTTO RISOLTO"

Questa, invece, l'analisi del team principal Fred Vasseur: "Abbiamo perso tanto tra Curva 1 e Curva 3, il 70% del distacco da Verstappen è in quel settore della pista. Dobbiamo capire il motivo, perché si tratta di un problema che abbiamo avuto solo nell’attacco al tempo. Nella Sprint Race disputata prima delle qualifiche il passo gara è stato buono. Il GP? La gara sarà lunga e tutti hanno avuto un discreto degrado nella Sprint. Noi, da questo punto di vista, crediamo di essere in una buona condizione. C'è da capire come evolverà la gara, perché se ci dovesse essere un trenino di Drs come nella Sprint, potrebbe essere un problema. Tuttavia, nel GP ci sarà la strategia dei pit-stop su cui puntare e quindi potremo agire in modo diverso. Abbiamo lavorato tanto per avere una vettura competitiva la domenica, ma è chiaro che il risultato odierno non ci può soddisfare. Comunque siamo consapevoli di aver un buon passo per domani. Il battibecco Leclerc-Sainz sulla Sprint? Carlos è stato un po’ condizionato dalla lotta con Alonso, ma i due si sono chiariti ed è tutto sotto controllo".