F1 Cina, Verstappen: "Buone indicazioni per domenica"

GP CINA

Leclerc stizzito con Sainz: "È andato un po' oltre il limite". La risposta di Carlos: "Se lo dice lui... Mi scuso"

© Getty Images Max Verstappen si gode la vittoria nella Sprint Race del GP di Cina, ma guarda già oltre e pensa alla gara di domenica: "I primi giri sono stati piuttosto frenetici - le parole del pilota Red Bull -. Stavano spingendo tanto davanti e io avevo anche delle macchine dietro con gomme nuove, per cui abbiamo un po’ faticato all’inizio. Scivolavamo un po’, ma poi mi sono trovato meglio con il bilanciamento della macchina, avevo più fiducia e sono riuscito a gestire meglio le gomme. Sono tutte buone indicazioni per la gara di domenica, anche se prima ci saranno le qualifiche, che saranno importanti per provare a partire davanti. Ci sarà tanta lotta all’inizio. Il vento cambia ogni giorno e questo rende la vita più difficile".

LECLERC: "DUELLO CON SAINZ? È ANDATO UN PO' OLTRE..."

Un po' di tensione in casa Ferrari, con Leclerc che si è lamentato dell'aggressività di Sainz nel team radio ("Lotta più con me che con gli altri") e poi lo ha accusato di aver un po' esagerato nel difendersi dal suo tentativo di sorpasso: "Se è andato oltre? Penso di sì. L'ho fatto anche io in passato e quando succede è normale avere discussioni, sicuramente dovremo chiarirci, ma oggi lui è andato un po' oltre il limite. È un peccato perché Perez era a portata, anche se alla fine si tratta solo di un punto di differenza".

SAINZ: "IO TROPPO AGGRESSIVO? SE LO DICE CHARLES... MI SCUSO"

Sulla questione ha poi ribattuto Sainz: "Dopo il duello con Alonso avevo diversi danni alla macchina e le gomme finite. Charles dice che sono stato troppo aggressivo? Se lo dice lui... Mi scuso, ma oggi tutti stavamo lottando duramente".

HAMILTON: "PASSI AVANTI, MA NON POTEVAMO LOTTARE CON RED BULL"

Felice del suo 2° posto Lewis Hamilton: "Non potevamo lottare con la Red Bull, ma abbiamo comunque fatto un grande miglioramento. La pioggia di ieri ha aiutato perché la gara è stata dura e se fossi partito dietro avrei faticato forse a fare dei sorpassi. Qualifica e gara? Sul giro secco non siamo veloci, Red Bull, Ferrari e forse anche McLaren e Aston sono più veloci. Probabilmente saremo lì con la Aston. Non mi aspetto che lotteremo per la prima fila, ma potremo fare aggiustamenti alla macchina. Mi aspetto di poter lavorare per avere una vettura migliore".

PEREZ: "CHE FATICA CON SAINZ E ALONSO"

È riuscito a strappare un terzo posto Sergio Perez: "Superare Carlos e Fernando è stato molto difficile. Tutti avevamo un grande degrado dopo essere stati uno dietro l’altro per tutta la gara. Mi sono anche dovuto difendere da Leclerc alla curva 14, ma è andata bene e sono riuscito a passare Alonso e Sainz. Loro si sono avvicinati un po’ troppo, io ho visto l’opportunità e ho attaccato".