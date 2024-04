F1 Cina: Verstappen in pole davanti a Perez, Ferrari lontanissime

GP CINA

Leclerc solamente 6°, Sainz 7°, fanno meglio Alonso e le due McLaren

F1, le immagini delle qualifiche del GP di Cina































1 di 17 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sarà ancora una volta Max Verstappen a partire in pole position nel GP di Cina, quinta tappa del Mondiale di F1 2024. L’olandese della Red Bull, reduce dal trionfo nella Sprint Race all’alba italiana, ha chiuso il Q3 in 1’33’’660 tenendosi alle spalle il compagno di team Sergio Perez, che scatterà al suo fianco. In seconda fila l’Aston Martin di un super Fernando Alonso, e la McLaren di Norris, mentre hanno chiuso con distacchi pesanti le Ferrari: 6° Leclerc, che partirà in terza al fianco dell’altra McLaren di Piastri, 7° Sainz, in quarta con la Mercedes di Russell.

Semplicemente imprendibile per chiunque, il campione in carica ha dunque conquistato di forza la quinta pole su altrettanti weekend di gara stagionali, confermando come quello della qualifica per la Sprint Race fosse stato solo un incidente di percorso, per altro senza alcuna conseguenza. L’unico a tenere il suo passo, se così si può dire, è stato Perez, che si è comunque beccato oltre tre decimi di distacco.

Qualifica invece da dimenticare per le Ferrari, entrambe oltre i sei decimi di distacco da Max. La differenza tra Charles e Carlos (per altro vittima di un incidente nel corso del Q2) è stata di appena 8 millesimi, ma quel che conta davvero è che entrambi, oltre alle irraggiungibili Red Bull, avranno davanti al via le due McLaren e l’Aston Martin di un eroico Alonso, pronto a dare battaglia in gara come fatto nella Sprint.

A completare la top 10 ci saranno la Haas di Hulkenberg e la Sauber di Bottas, entrambi strepitosi nel riuscire a qualificarsi per il Q3, ma non in grado di lottare con gli altri big per le prime posizioni.

Qualifica da incubo invece per Lewis Hamilton, reduce dal 2° posto nella Sprint Race: il britannico non è riuscito a superare il taglio del Q1 anche a causa di un lungo alla Curva 14 e sarà costretto a partire addirittura dalla 18esima posizione, in penultima fila al fianco dell'altra Haas di Magnussen. Peggio di lui solo Tsunoda con la Racing Bulls e Sargeant con la Williams, che chiuderanno lo schieramento di partenza.

Davanti al sette volte iridato scatterà l’idolo di casa Zhou Guanyu con la Sauber (16°), che occuperà l’ottava fila al fianco dell’Alpine di Gasly (15°). Gli altri eliminati al Q2 sono stati Stroll (Aston Martin) e Ricciardo (RB), che partiranno 11° e 12°, Ocon (Alpine) e Albon (Williams), rispettivamente 13° e 14°.