Testacoda per Leclerc: inizio in salita per Charles e la Ferrari a Miami

F1 Miami: Leclerc in testacoda abbandona le libere



































Inizio tutto in salita per Charles Leclerc al Gran Premio di Miami: il monegasco è andato in testacoda pochi minuti dopo l'inizio del primo e unico turno di prove libere del sesto appuntamento del Mondiale, che in tarda serata prevede la qualifica della Sprint Race di sabato sera. La SF-24 numero sedici ha bloccato per qualche minuto la pista. Il primo a doversi arrestare è stato il suo prossimo compagno di squadra Lewis Hamilton. Leclerc è poi riuscito a spostarla in retromarcia ma ha dovuto abbandonare l'abitacolo, costringendo la Direzione Gara ad esporre per alcuni minuti la bandiera rossa. Un problema di non poco conto per il ferrarista, che non ha quindi la possibilità di effettuare regolazioni in vista della qualifica e dovrà quindi affidarsi alle indicazioni che fornirà il suo compagno di squadra Sainz.