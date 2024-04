F1 Cina, Leclerc: "Brutta sorpresa, con la dura non andiamo"

gp cina

Amaro in bocca per la Rossa, col monegasco che ha sottolineato i problemi avuti nel cambio tra le gomme medie e quelle dure

F1, le foto del GP della Cina

















































1 di 26 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Charles Leclerc e la Ferrari restano giù dal podio del GP della Cina di F1, con un quarto e quinto posto suo e del compagno di box Carlos Sainz che lascia un po' di amaro in bocca. Amaro, soprattutto, perché a Shanghai la Rossa voleva il podio, come ammesso dallo steso monegasco al termine della gara asiatica: "Siamo arrivati qui per il podio, la sorpresa sono stati Norris e la McLaren. Brutta sorpresa, dobbiamo capire cos'è successo".

"Abbiamo fatto fatica, il miglior risultato che potevamo fare è questo. McLaren aveva più passo, con la dura tanta fatica. Incredibile la differenza di passo tra media e dura, eravamo mezzo secondo più lenti. Aggiornamenti? Sono importantissimi, ci saranno la direzione per il resto dell'anno. Sono fiducioso perché il team ha lavorato bene" ha ribadito Leclerc.

SAINZ: "LONTANI DA RED BULL"

Quinto posto per Carlos Sainz: "Siamo stati lontani dalla Red Bull, già dal simulatore sapevamo sarebbe stata difficile. Dobbiamo imparare dagli errori, gli aggiornamenti ci devono aiutare perché per piste come queste ci servono tanto".

Vedi anche Formula 1 F1 Cina: dominio Verstappen a Shanghai, Leclerc giù dal podio e Sainz 5°

VASSEUR: "MIGLIORARE LA QUALIFICA"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il team principal Ferrari Frédéric Vasseur ha detto la sua sull'intero weekend del Cavallino Rampante: "Dovevamo lavorare meglio in qualifica perché eravamo lontani, con le medie abbiamo fatto bene e poi abbiamo faticato con la dura. Difficile riscaldarle, abbiamo faticato e con oltre un decimo e mezzo. Dobbiamo capire cos'è successo e il perché della differenza. Ma il problema sono state le qualifiche, dobbiamo stare più attenti perché la prima fila era alla portata e sarebbe stata un'altra gara per noi. Aggiornamenti? Abbiamo già anticipato qualche pezzo, ma in fabbrica lavorano giorno e notte e non posso chiedere di più. Ogni centesimo dà i suoi frutti, qualsiasi cosa porteremo farà la differenza. Ma dobbiamo migliorare rispetto agli altri. Non abbiamo cambiato piani. Ieri abbiamo parlato, oggi la partenza è stata una giungla e orientarsi è difficile. Non c'è nessun problema".