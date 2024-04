F1 Cina: Verstappen domina la Sprint Race, le Ferrari giù dal podio

GP CINA

Hamilton e Perez chiudono alle spalle dell'olandese, quarto e quinto posto per Leclerc e Sainz

F1, le immagini della Sprint Race di Shanghai





































© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen ha vinto la Sprint Race del GP di Cina, quinto appuntamento del Mondiale di F1, e piazzato un altro mini allungo in classifica iridata. All’olandese della Red Bull, che scattava dalla quarta casella, sono bastati 9 giri per mettersi in testa e fare il vuoto. Alle sue spalle ha chiuso Lewis Hamilton con la Mercedes, che aveva beffato il poleman Norris in partenza, mentre sul terzo gradino del podio si è piazzata l’altra Red Bull di Sergio Perez, ora a -15 dalla vetta. Giù dal podio le Ferrari, con Charles Leclerc che è riuscito a strappare il quarto posto a Carlos Sainz negli ultimi giri dopo un duello teso e spettacolare.

Nemmeno una qualifica bagnata e non particolarmente brillante è dunque riuscita a mettere un freno al dominio del tre volte iridato. A Verstappen è bastato mandare in temperatura le gomme per infilare uno a uno i suoi avversari con la consueta, disarmante facilità e prendersi la prima gara Sprint dell'anno.

Alle sue spalle, tuttavia, lo spettacolo non è mancato. Hamilton è tornato ad assaporare le gioie di un podio che gli mancava dal GP del Messico del 2023 grazie a un grandissimo stacco in partenza che gli ha permesso di chiudere la porta in faccia alla McLaren di Norris, poi finito lungo e costretto a una gara di rimonta (6° al traguardo).

Perez è invece riuscito a spuntarla per il terzo posto al termine di una battaglia incredibile con Alonso e Sainz: proprio il testa a testa tra i due spagnoli ha spalancato al messicano le porte del podio, mentre Fernando ne usciva con le ossa rotte (foratura per la sua Aston Martin, poi costretta al ritiro) e Carlos si ritrovava senza energie per ribattere all'assalto del compagno di squadra, anche se il sorpasso glielo ha poi fatto sudare, suscitando anche un po' di nervosismo in Leclerc. Il monegasco si è comunque preso una piccola rivincita per le ultime gare, consolidando il suo terzo posto in classifica.

A punti hanno chiuso anche l'altra McLaren di Piastri (7°) e l'altra Mercedes di Russell (8°).