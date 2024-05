Ferrari, Vasseur cerca riscatto a Miami: "Abbiamo il potenziale per far bene"

FORMULA 1

Il team principal del Cavallino Rampante ha parlato alla vigilia del weekend americano dove il Cavallino Rampante cercherà di ritrovare il podio smarrito in Cina

C'è grande curiosità attorno alla figura di Fredric Vasseur. Il team principal della Ferrari è stato probabilmente l'uomo più ricercato della Formula 1 negli ultimi giorni dopo l'incontro a Londra con Adrian Newey, destinato a lasciare la Red Bull a inizio della prossima stagione. Il dirigente francese ha prima attraversato la Manica e poi l'Oceano Atlantico pur di rilanciare le quotazioni del Cavallino Rampante e ora si trova a Miami dove punta a riscattare la delusione del Gran Premio di Cina con Charles Leclerc e Carlos Sainz fuori dal podio sia nella Sprint Race che nella gara della domenica.

“Torniamo a confrontarci con il format della Sprint che abbiamo un po’ patito in Cina. Lo facciamo su un circuito molto diverso, sul quale stavolta abbiamo a disposizione i dati delle ultime due stagioni - ha spiegato Vasseur sul sito ufficiale della Rossa -. Ci aspettiamo di fare meglio rispetto a due settimane fa e sono convinto che ne abbiamo il potenziale, specie considerato quanto sono vicini i valori in campo alle spalle di chi comanda il campionato. Di nuovo sarà importante sfruttare al meglio l’unica sessione di prove libere che avremo a disposizione, soprattutto per lavorare sulla qualifica, che ultimamente ci ha visto faticare più del dovuto”.

Vedi anche Formula 1 Newey lascia la Red Bull: la Ferrari sogna dopo l'incontro a Londra con Vasseur Serve insomma pazienza e soprattutto grande concentrazione, nonostante quelle trattative frenetiche che stanno facendo sognare i tifosi del Cavallino Rampante. Il 2025 potrebbe esser l'anno dell'arrivo di Lewis Hamilton e Adrian Newey, ma nel frattempo è necessario pensare al "qui e ora" con un Mondiale ancora tutto da giocare e un secondo posto da difendere dagli attacchi di McLaren e Mercedes.