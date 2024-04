F1 Cina, Verstappen: "Risultato strepitoso". Norris: "Sorpreso dai problemi della Ferrari"

gp cina

L'olandese sorride per la doppietta a Shanghai, il britannico: "Contento di aver sbagliato la previsione"

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen fa doppietta nel weekend di F1 in Cina, col successo prima in Sprint Race e poi nel GP della domenica. Un risultato definito strepitoso dal tre volte iridato e che, al Parco Chiuso, si è complimentato con i suoi per il fine settimana perfetto: "È stato incredibile, siamo stasti veloci tutto il weekend. Siamo andati bene, la macchina faceva quello che volevo. Questi weekend sono fantastici, risultati strepitosi. In pista c'erano detriti e verso la fine è facile bucare, ma non è successo".

Ora testa a Miami: "Di solito è meglio per noi, ma è una pista difficile e un fine settimana pazzo e impegnativo".

NORRIS: "PENSAVO DI PRENDERE IL PODIO"

Pilota di giornata e secondo posto finale per Lando Norris e la sua McLaren: "Sono sorpreso e contento per il team che merita questo risultato. Oggi ha funzionato tutto e non so perché. Ho spinto al massimo, un altro podio e sono molto contento. La mancanza di passo delle Ferrari mi ha sorpreso, eravamo anche veloci sulle Red Bull, ma pensavo di non salire sul podio. Sorpresa piacevole, pensavo di finire molto dietro le Ferrari. Ma sono contento di essermi sbagliato". Vedi anche Formula 1 F1 Cina: dominio Verstappen a Shanghai, Leclerc giù dal podio e Sainz 5°

PEREZ: "DELUSO"

Molto critico, invece, Sergio Perez che ha chiuso terzo: "Sono un po' deluso, la Safety Car mi ha fatto perdere posizioni. Con la dura è andata meglio, ma quando sei in lotta nei primi giri la vita della gomma diminuisce. Sarebbe stato meglio fare doppietta, ma almeno siamo sul podio. Ci mancava passo, soprattutto con la media ho faticato a trovare il giusto bilanciamento. Non siamo riusciti a interpretare le condizioni. Tutto sommato è stato un weekend positivo, ma dobbiamo capire cosa non è andato".