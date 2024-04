Norris: "Sempre a mio agio con la pioggia". Hamilton: "Mi sono fregato le mani..."

© Getty Images

"Non posso non essere contento, oggi! Le condizioni erano complicate ma io mi sono sempre trovato bene con la pioggia: un bel risultato per me e per tutto il team. Quest'anno va così: andiamo bene dove pensiamo di essere indietro... e viceversa! Potevo fare un tempo migliore ma ho commesso qualche errore. Ho cercato di stare attento, soprattutto dopo aver visto Leclerc andare fuori, però era necessario prendersi qualche rischio". Lando Norris quasi incredulo davanti alla sua pole position nelle qualifiche in vista della Sprint di sabato mattina a Shanghai.