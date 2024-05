Qualifiche Sprint: Verstappen in pole a Miami, prima fila Ferrari con Leclerc

© Getty Images

Max Verstappen in pole position a Miami davanti a Charles Leclerc: un minuto, 27 secondi e 641 millesimi per il tre volte campione del mondo che stacca di 108 millesimi il ferrarista. Dalla seconda fila per la Sprint del sabato prenderanno il via Sergio Perez(+0.235) con l'altra Red Bull e un sorprendente (ed estasiato!) Daniel Ricciardo con la VISA Cash App RB, staccato di 403 millesimi dall'autore della pole position. Quinto tempo e interno della terza fila per l'altra Ferrari di Carlos Sainz (+0.462), affiancato dalla McLaren di Oscar Piastri (+0.520). Quarta fila tutta in verde Aston Martin invece per Lance Stroll e per Fernando Alonso, con il discusso canadese fin qui a Miami superiore al due volte campione del mondo spagnolo. Grande delusione per Lando Norris che sembrava il... principale indiziato di pole position e non è invece andato oltre il nono tempo a causa di un ertore nell'unico time attack dell'SQ3: quinta fila per il pilota inglese della McLaren che troverà al suo fianco il tedesco Nico Hulkenberg (Haas powered by Ferrari).