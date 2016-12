Ferrari, entusiasmo Vettel: meglio di Alonso

Sebastian Vettel sembra aver riportato l'entusiasmo in casa Ferrari . Ottimo debutto per il tedesco al volante della F2012 che, tempi alla mano, ha fatto meglio della prima volta di Alonso . Un confronto che regge poco, ma comunque di buon auspicio per il futuro. Guardando al passato meno recente Seb è stato perfetto, cosa che non aveva fatto Michael Schumacher andando a sbattere contro le barriere al suo primo giorno in rosso.

I tempi naturalmente non sono ufficiali, ma dai rumors Seb avrebbe girato attorno all'1'00". Crono arrivato nel pomeriggio con pista quasi asciutta. Cento giri per ambientarsi in rosso e fornire già le prime indicazioni utili per meccanici e ingegneri. Vettel è instancabile tanto che ha deciso di passare l'intera domenica in fabbrica per provare al simulatore, già provato ieri nel tardo pomeriggio, la F14T. Bisogna lavorare tanto per recuperare il grande gap dalla Mercedes.