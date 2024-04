Alonso: "Probabilmente sono all'ultimo contratto, punto a vincere con Honda"

© Getty Images

"Non è mai facile prendere delle decisioni, soprattutto in questo momento: per me quello appena siglato con Aston Martin è probabilmente il mio ultimo contratto, quindi volevo assicurarmi che fosse la decisione giusta prima di tutto continuare a correre in Formula 1 e di avere la forza e la motivazione per continuare a correre ancora per qualche anno. È stata una decisione molto felice per me, sono ovviamente estremamente orgoglioso di rappresentare Aston Martin per i prossimi anni. Abbiamo iniziato il viaggio l'anno scorso in modo molto buono e continuiamo a lavorare, quindi sono estremamente orgoglioso". Fernando Alonso apre il suo weekend cinese precisando obiettivi e soprattutto senso del suo rinnovo con Aston Martin, nelle sue stesse parole la squadra con la quale concluderà un'avventura inziata nell'ormai lontano 2001 con la Minardi