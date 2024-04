"Ferrari? Nessun ripensamento, so cosa è giusto per me"

"Non penso di dover giustificare la mia scelta, so che cosa è più giusto per me. Non ho mai avuto ripensamenti e non mi faccio influenzare dai commenti esterni. Non avete domande migliori? Ancora oggi c’è tanta gente che parla male di me, e so che continuerà a farlo fino alla fine dell'anno. Ma ripeto quello che ho già detto: solo io posso sapere che cosa sia più giusto per me. E sarà un'esperienza molto emozionante". È un Lewis Hamilton tra insofferenza e autostima quello che affronta la curiosità dei media cica il suo passaggio alla Ferrari nel 2025 alla vigilia dell'unico turno di prove libere del Gran Premio della Cina, che sarà subito seguito dalle qualifiche della prima gara sprint del Mondiale, in programma alle cinque di mattina (italiane!) di sabato 20 aprile.