Stroll e Piastri al vertice a Shanghai, 3. Verstappen. Ferrari e Mercedes si nascondono

© Getty Images

Dopo quattro cancellazioni consecutive legate all'emergenza sanitaria Mondiale (partita proprio da qui), la storia del Gran Premio della Cina è ripartita con il miglior tempo di Lance Stroll nell'unico turno di prove libere del quinto appuntamento della stagione, prima della qualifica-sprint in programma alle nove e trenta italiane. Il pilota canadese di Aston Martin ha re-inaugurato Shanghai con il tempo di un minuto, 36 secondi e 302 millesimi, lasciandosi alle spalle Oscar Piastri (McLaren), staccato di 327 millesimi. Terzo e quarto tempo per le Red Bull di Max Vestappen e Sergio Perez. Quinto e sesto Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen con le Haas powered by Ferrari. Non sono andati oltre il tredicesimo e il quattordicesimo tempo Charles Leclerc e Carlos Sainz con le loro SF-24. Ancora più in ritardo le Mercedes: George Russell e Lewis Hamilton occupano la diciassettesima e la diciottesima casella del ranking.