F1: Alonso-McLaren, i dettagli del nuovo contratto

Fernando Alonso-McLaren , ormai è fatta. Lo stesso pilota della Ferrari, nel week end di Austin, ha confermato che l'ufficializzazione dell'accordo con la nuova squadra è ad un passo e non ci saranno sorprese. La BBC ha reso note cifre e durata del nuovo contratto: lo spagnolo percepirà 35 milioni di euro all'anno per due stagioni, con opzione sul terzo. Sarà il top driver del team che gli affiancherà il giovane Kevin Magnussen.

Ron Dennis ha accontentato Alonso in tutto: via Jenson Button, che ha ammesso di avere due proposte economiche molto importanti fuori dal mondo della Formula 1, resta il poco ingombrante Magnussen che non rappresenta certo una minaccia per la leadership dello spagnolo. Firma e annuncio sono solo una questione di tempo. Quando l'asturiano troverà l'accordo con la Ferrari sulla buonuscita, allora non ci saranno più segreti.