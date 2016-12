F1, Hamilton subito leader nelle prime libere di Barcellona

Sono bastati pochi giri a Hamilton per confermare la supremazia sua e della Mercedes. Al dominio stavolta non ha partecipato Nico Rosberg, rimasto a lungo fermo ai box per problemi di raffreddamento dell'Ers e alla fine con sole 9 tornate all'attivo. Sta di fatto che si preannuncia un altro weekend monocromatico. Dietro, però, sarà una bella battaglia per il podio. Soprattutto tra Ferrari e Red Bull, anche se il distacco dal vertice non promette sorprese per quanto riguarda le prime due posizioni. Insomma, le novità tecniche portate da entrambe le squadre non possono fare miracoli. La buona notizia per Maranello è che finalmente anche Kimi Raikkonen è tornato nelle posizioni più consone ala livello suo e della macchina. Cosa che finora non ha potuto fare Sebastian Vettel, lasciato a piedi da un problema elettrico della monoposto campione di tutto e costretto a guardare gli altri girare.