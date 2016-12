F1, Raikkonen si infila tra le Mercedes nelle libere 1 di Sepang

La Mercedes si conferma la macchina più in forma in questo avvio di stagione della F1 e anche a Sepang, seconda tappa del Mondiale 2014, si mette tutti alle spalle nella prima sessione di prove libere. In Malesia Lewis Hamilton è il più veloce con il tempo di 1'40"691, mentre il compagno di team Rosberg è terzo. In mezzo c'è la Ferrari di Raikkonen , secondo a 0"152. Quarta e quinta le due McLaren di Button e Magnussen. Vettel 7°, Alonso 11°.

La bella sorpresa della mattinata è stata proprio Raikkonen, che in Australia non aveva certo brillato per tutto il fine settimana. "Iceman" ha messo in difficoltà anche le Mercedes, finora leader assoluta dello schieramento. Qualche problema in più per Alonso, che non è riuscito a interpretare al meglio il tecnico, e anche scivoloso, tracciato malese. Bisogna poi fare attenzione alla McLaren, che dopo aver piazzato i suoi due piloti sul podio di Melbourne, si è confermata molto in forma anche a Sepang, con il giovane Magnussen che stavolta ha chiuso alle spalle del caposquadra Button. Un capitolo a parte lo merita la Red Bull. In attesa di conoscere il risultato dell'appello contro la squalifica del GP d'Australia, Daniel Ricciardo non è andato oltre la 12.a posizione, mentre Sebastian Vettel ha chiuso a otto decimi da Hamilton. Da capire, però, come la squadra si comporterà con la gestione dei consumi che aveva causato l'esclusione del pilota "aussie" nella gara di casa. Nona e decima le Williams di Massa e Bottas. Nei guai resta la Lotus, che ha percorso solo una manciata di giri, con Grosjean e Maldonato a chiudere lo schieramento. Problemi tecnici anche per Perez con la Force India e Kobayashi con la Caterham.