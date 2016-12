Nba: Gallinari da sogno, gli Spurs abbattono gli Hawks

E' Danilo Gallinari il grande protagonista della notte Nba. L'azzurro segna 40 punti nella vittoria (119-100) dei suoi Nuggets all'Amway Center di Orlando. Per il Gallo è record in carriera corredato da 7 rimbalzi e 4 assist. Sorride anche Marco Belinelli che di punti ne segna 13 nel successo (114-95) degli Spurs sugli Hawks, al terzo ko consecutivo. Ai Knicks, invece, non bastano i 16 di Andrea Bargnani: New York perde 106-89 a Toronto.

Serata da incorniciare per Gallinari che conferma i progressi dell'ultimo periodo dando spettacolo a Orlando. I suoi 40 punti sono frutto di un 12-21 dal campo, 6-13 da tre e 10-11 ai liberi. I suoi Nuggets segnano 41 punti solo nel secondo quarto e battono così i Magic: la vittoria però non serve alla franchigia del Colorado, ormai fuori dalla lotta ai playoff. Prosegue il momento no di Atlanta, sempre in testa a Est ma alla terza sconfitta consecutiva. Gli Spurs vincono grazie ai 23 punti di Splitter e ai 20 di Leonard. I Knicks, ampiamente fuori dai giochi playoff, cadono a Toronto: a trascinare i Raptors, terzi a Est, ci pensa DeMar De Rozan con 23 punti. Oltre ai 16 del Mago Bargnani, Lance Thomas ne mette 24 per New York ma non bastano. Solo 5 minuti e nessun canestro per Gigi Datome nel ko di Boston all’overtime (105-97) contro i Pistons (sua ex squadra).



Tra gli altri match spicca il successo (108-90) dei Cavaliers sui Bucks con 28 punti di LeBron James e 23 di J.R. Smith. Terza battuta d'arresto consecutiva per i Pelicans, sconfitti 107-100 dai Clippers allo Staples Center nonostante i 26 punti e i 12 rimbalzi del rientrante Anthony Davis. Per la franchigia californiana Chris Paul e Blake Griffin ne siglano 23 a testa. Continua ad incantare Russel Westbrook, giunto alla decima 'tripla doppia' in stagione (18esima in carriera). Nella vittoria 93-75 dei Thunder contro Miami, mette a referto 12 punti, 10 rimbalzi e 17 assist.