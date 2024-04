Comandano le serbe. Milano settima per presenze, Bologna sesta per tasso di riempimento

NUMERI DA RECORD

Più di 3 milioni di tifosi hanno assistito dal vivo alle gare di regular season, l'affluenza media è cresciuta del 18% rispetto a un anno fa

© Ufficio Stampa Un grande successo di pubblico. L'Eurolega, la più importante competizione continentale per club, ha sempre più appeal per gli appassionati di pallacanestro: mai in passato era stato registrato un numero di presenze così alte nei palazzetti europei.

Nella stagione che ha appena chiuso la regular season, il dato di 10383 spettatori in media fa segnare un balzo del +18% rispetto a un anno fa quando la media si era assestata a 8748. Sono quindi 1635 gli spettatori in più per ogni gara di questa Eurolega.

Ben 6 club hanno venduto il 90% dei biglietti disponibili. E nel dato non può comparire per ovvi motivi il Maccabi Tel Aviv che prima dell'inizio della guerra aveva comunicato il sold out degli abbonamenti messi in vendita.

Il Partizan Belgrado guida la classifica di squadra con più pubblico, sia per presenze medie (19916) che per percentuale di riempimento del palazzetto (99%). Al secondo posto l'altra squadra serba, la Stella Rossa, che ha fatto registrare 17842 spettatori a partita. Poi Zalgiris Kaunas, Panathinaikos, Anadolu Efes e Olympiacos. Tra le squadre che hanno sfondato il muro delle 10 mila presenze c'è anche l'Olimpia Milano che si piazza al settimo posto con 10041 presenze a match. Buon dato anche per la Virtus Bologna con un eccellente tasso di riempimento della Segafredo Arena: 90%, il sesto dell'intera Eurolega.