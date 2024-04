Gentile torna al Forum con Scafati: "Bellissimi ricordi, gara stimolante"

INTERVISTA ESCLUSIVA

L'ex-capitano e simbolo dell'Olimpia Milano affronta il suo passato: le parole in esclusiva a SportMediaset

Le partite contro l'EA7 Emporio Armani Milano sono e saranno sempre un concentrato di emozioni per Alessandro Gentile. A maggior ragione se il match è in programma al Forum, come quello domenica alle 17:00 che attende la Givova Scafati. Di questa gara e del periodo di forma della sua squadra ne abbiamo parlato proprio con AleGent: "Veniamo da un’importantissima vittoria nello scorso turno di campionato contro Varese che ci ha consentito di raggiungere la salvezza aritmetica. È un obiettivo che ci eravamo prefissati fin da quando ci siamo radunati lo scorso agosto".

"Adesso guardiamo avanti verso il finale di Serie A che ci mette davanti a una sfida importantissima e difficilissima contro Milano - spiega il giocatore di Scafati -, una squadra costruita per arrivare in fondo sia in Italia che in Europa. Una squadra con un roster molto profondo che ha tantissime armi a propria disposizione. Dovremo essere bravi e capaci di controllare il ritmo della partita, senza permettergli di avere punti facili in contropiede, senza concedergli rimbalzi d'attacco e quindi seconde occasioni".

Tornare al Forum significa anche aprire l'album dei ricordi: "Sicuramente per me sarà una partita speciale avendo giocato tanti anni a Milano. Conservo dei bellissimi ricordi, tanti bei successi. Vogliamo finire in bellezza il campionato, cercare di chiudere al meglio questa stagione nelle ultime tre partite che ci restano. Sicuramente avere la possibilità di affrontare Milano al Forum è un grande stimolo per tutti noi e quindi siamo carichi e vogliosi di fare bene".