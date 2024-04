Capitan Della Valle carica Brescia: "Disposto a tutto per lo scudetto, sarebbe un sogno"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Contro Venezia ha superato quota 3500 punti in A, ma la testa del leader della Germani è agli obiettivi di squadra: "Siamo concentrati per restare in alto in classifica e per arrivare bene ai playoff"

Tre partite, il primo posto da difendere e poi l'inizio della post season. Brescia vuole arrivarci in gas, spinta dall'orgoglio di aver guidato il campionato praticamente per tutta la stagione davanti a squadre costruite con altri budget e altri obiettivi. Soprattutto Virtus Bologna e Olimpia Milano, avversaria nel penultimo turno della Germani in una gara molto importante per la definizione della griglia playoff.

“Bologna e Milano sono due squadre di primissimo livello - racconta Amedeo Della Valle a SportMediaset - giocano l’Eurolega e hanno probabilmente più fisicità rispetto a noi. Dobbiamo concentrarci innanzitutto per arrivare ai playoff, poi per superare il primo turno. E per battere le big dovremo giocare delle partite perfette, cercando di sfruttare la nostra velocità”.

E il gioco in transizione si sposa bene con le caratteristiche di ADV (12.7 punti di media, tirando con quasi il 50% da due e il 40% da tre) che quest'anno ha cambiato qualcosa nel suo gioco, non necessariamente scorer e più al servizio della squadra: “Penso che il mio modo di giocare si stia adattando a quello della squadra. Il mio focus non è solo realizzare, ma anche mettere in ritmo i miei compagni. Dipende comunque dalla partita e dall’avversario”.

Cambiamento concordato con coach Alessandro Magro, l'altro uomo copertina di una squadra che col passare del tempo è riuscita ad alzare la qualità del suo gioco: “Il coach è stato bravo in questi tre anni a capire dove sarebbe dovuta migliorare la squadra per alzare il rendimento. E’ un allenatore giovane, si sta formando e ha fatto tre anni davvero di alto livello”.

Domenica, nel match contro Venezia, il capitano di Brescia si è tolto la soddisfazione di raggiungere un obiettivo personale non da tutti: “E’ un bel traguardo aver superato i 3500 punti in serie A. Chiaramente a livello di squadra è poco rilevante, la nostra attenzione è focalizzata per restare in alto in classifica e prepararci bene per i playoff”.

I playoff sono il chiodo fisso per Della Valle e per la Germani: “Vincere lo scudetto a Brescia sarebbe un sogno. Cosa sarei disposto a fare? Prima vorrei vincerlo, poi farei qualsiasi cosa”.