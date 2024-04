Nba: Miami e i Pelicans volano ai playoff, salutano Chicago e Sacramento

NBA

Gli Heat vincono anche senza Butler, New Orleans supera i Kings. Ora le serie con Boston e Okc

© Getty Images Si chiudono i play-in dell'Nba e sono Miami e New Orleans a conquistare gli ultimi due posti. A Est, infatti, gli Heat si impongono 112-91 su Chicago nonostante l'assenza di Jimmy Butler e grazie a un super Tyler Herro (24 punti, 10 rimbalzi e 9 assist), conquistando la serie contro i Boston Celtics. A Ovest, invece, New Orleans supera 105-98 Sacramento e si guadagna le sfide contro gli Oklahoma City Thunder: decisivi i 24 di Ingram.

MIAMI HEAT-CHICAGO BULLS 112-91

Sarà Boston-Miami già al primo turno dei playoff. Gli Heat, infatti, conquistano l'ultimo posto a Est grazie al 112-91 rifilato a Chicago, e il tutto nonostante l'assenza del loro leader, Jimmy Butler. Tutto merito di uno strepitoso avvio, con i padroni di casa che doppiano i Bulls (34-17) dopo 12 minuti e si presentano all'intervallo lungo sul +10 (47-37). L'allungo decisivo arriva nel terzo quarto, un 35-23 che spegne le speranze di rimonta degli ospiti, che chiudono così la loro stagione. A fare il Jimmy Butler è Tyler Herro, che sfiora la tripla doppia mettendo a referto 24 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. A Chicago, invece, non bastano i 22 di DeRozan e i 16 con 14 rimbalzi di Vucevic. Miami se la vedrà dunque con Boston, prima in Regular Season a Est: si comincia al TD Garden. Non è ancora chiaro quante partite di questa serie salterà Butler, ma a prescindere sarà dura per la franchigia della Florida.

NEW ORLEANS PELICANS-SACRAMENTO KINGS 105-98

Anche New Orleans riesce a sopperire all'assenza di Zion Williamson. Batte 105-98 Sacramento e conquista i playoff: a Ovest, sfiderà la prima dopo le 82 partite della Regular Season, vale a dire Okc. Il quarto decisivo per i Pelicans è il secondo, che permette ai padroni di casa di passare dal -2 al +9 (54-45), ma nell'ultimo quarto il vantaggio raggiunge addirittura i 20 punti (97-77). I Kings non riescono davvero a mettere in dubbio la loro uscita di scena e terminano la loro Regular Season nonostante i 35 punti di Fox e i 23 con 14 rimbalzi di Sabonis, mentre senza Williamson sono Ingram (24) e Valanciunas (19 con 12 rimbalzi) a garantire a New Orleans la qualificazione al primo turno. Si comincerà in casa dei Thunder e, anche in questo caso, sarà importante capire quante partite salterà il giocatore più importante dei Pelicans.