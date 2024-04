Napoli cerca conferme, Llompart: "Abbiamo bisogno di sbloccarci"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Ad attendere la Gevi ora il match di LBA Serie A contro Trento: "Dobbiamo imparare dall’andata e dalla nostra ultima gara per capire qual è la strada giusta"

Dopo cinque sconfitte di fila, la Generazione Vincente Napoli Basket torna a vedere il sereno all'orizzonte. L'ultima vittoria in campionato contro Sassari ha risollevato il morale della formazione che solo qualche settimane fa sorprendeva appassionati e non conquistando la Coppa Italia: "La vittoria contro Sassari è stata molto importante per noi - ha dichiarato ai nostri microfoni Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica Sportiva della Gevi. Ovviamente, come tutti sanno, abbiamo bisogno di sbloccarci un po’. Penso che sia stata una partita molto seria e molto importante per questa ultima parte di stagione dove ci giochiamo tanto e siamo in corsa per andare ai playoff".

Per Napoli adesso c'è il match contro la Dolomiti Energia Trentino: "È una partita chiave per noi e anche per loro. Siamo entrambe in corsa per i playoff e loro, in questo momento, hanno un piccolo vantaggio. Speriamo di riuscire a ribaltare questa situazione. Trento è una squadra forte, che sa come giocare, con giocatori esperti. Sarà una partita in cui noi dovremo essere concentrati per 40 minuti, come abbiamo fatto contro Sassari. Dobbiamo imparare dall’andata e dalla nostra ultima gara per capire qual è la strada giusta".