Eurolega: la Virtus Bologna si illude e poi cede, Baskonia ai playoff 

Le Vu Nere perdono in terra spagnola 89-77 e si fermano all'ultimo turno dei play-in

© Getty Images La Virtus Segafredo Bologna viene sconfitta da Baskonia con il punteggio di 89-77 all'ultimo turno di play-in e termina il proprio cammino in Eurolega. Gli emiliani iniziano bene il match di Vitoria-Gasteiz e restano in partita fino all'intervallo lungo, ma nel terzo quarto i padroni di casa guadagnano 15 punti e ipotecano la sfida. Howard è il top scorer con 28 punti realizzati. Gli spagnoli affronteranno il Real Madrid ai playoff.

LA PARTITA

Il super avvio di Belinelli (10 punti in meno di cinque minuti) è fondamentale alle Vu Nere per chiudere in avanti il primo quarto della Buesa Arena sul 22-21, complice l'ennesimo canestro sulla sirena di Lundberg che vale il sorpasso emiliano. Rogkavopoulos firma la rimonta dei padroni di casa, Hackett risponde per il nuovo vantaggio ospite. La tripla di Howard rimette avanti gli spagnoli, ma l'ultima realizzazione del primo tempo risulta essere ancora di “Iffe”, mandando a riposo le due compagini sul 41-41 all'intervallo lungo. Al rientro in campo Baskonia rompe però l'equilibrio, scappando sul +10 in meno di quattro minuti grazie ad un parziale di 12-0. Il gap si apre fino alle quindici lunghezze di fine periodo, che mettono una seria ipoteca sulla qualificazione ai playoff del team di casa. L’incontro termina con il risultato di 89-77: i padroni di casa si qualificano così ai playoff, dove trovano il temibile Real Madrid, mentre per le Vu-Nere finisce qui il cammino europeo stagionale. Grande prestazione di Howard (28 punti), autentico trascinatore di Baskonia soprattutto nella seconda parte della sfida.

IL TABELLINO

Baskonia Vitoria Gasteiz-Virtus Segafredo Bologna 89-77 (21-22, 41-41, 72-57, 89-77)

Baskonia Vitoria-Gasteiz: Howard 28 (1/7 da 2, 8/19 da 3, 2/2 tl), Raieste 0, Chiozza 0 (0/2 da 3), Querejeta n.e, Sedekerskis 16 (3/4 da 2, 3/4 da 3, 1/1 tl), Marinkovic 5 (1/2 da 2, 1/2 da 3), Miller-McIntyre 8 (4/8 da 2, 0/2 da 3, 0/1 tl), Diez 0, Rogkavopoulos 9 (2/4 da 2, 1/4 da 3, 2/3 tl), Kotsar 4 (2/2 da 2), Costello 19 (2/4 da 2, 3/6 da 3, 6/6 tl), Theodore n.e. All.Ivanovic

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 10 (5/7 da 2, 0/1 da 3), Lundberg 10 (5/6 da 2, 0/4 da 3, 0/1 tl), Belinelli 10 (1/2 da 2, 2/7 da 3, 2/2 tl), Pajola 1 (0/1 da 2, 0/1 da 3, 1/2 tl), Dobric 0, Shengelia 16 (6/7 da 2, 0/3 da 3, 4/6 tl), Hackett 13 (1/4 da 2, 3/3 da 3, 2/2 tl), Mickey 3 (0/1 da 2, 1/1 da 3), Polonara 3 (1/2 da 3), Zizic 4 (2/3 da 2, 0/1 tl), Dunston 0 (0/1 da 2), Abass 7 (2/2 da 2, 1/4 da 3). All.Banchi