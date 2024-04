Eurolega: Baskonia-Bologna vale i playoff. Banchi: "Grande carica"

LA VIGILIA

Le parole del coach della Virtus e di Toko Shengelia presentano la gara decisiva per il destino europeo delle V Nere

Dopo l'impresa di Istanbul nel primo round di play-in sul campo dell'Efes, la Virtus Segafredo Bologna vola a Vitoria per affrontare venerdì alle 20:30 il Baskonia in un vero e proprio spareggio che vale l'accesso ai playoff di Eurolega. La squadra vincitrice chiuderà dunque il tabellone della post-season qualificandosi come ottava testa di serie e affronterà il Real Madrid in una sfida al meglio delle cinque gare. L’auspicio di tutto il basket italiano è di un nuovo successo che permetta ai bianconeri di proseguire il loro cammino europeo.

Il pre-partita di Luca Banchi alla vigilia della trasferta di Vitoria: "Aver guadagnato l’opportunità di giocare il secondo atto del play-in tournament di Eurolega ci dà la carica per replicare una prestazione di grande intensità e continuità, per far fronte all’enorme talento realizzativo del Baskonia e la loro volontà di riscatto dopo la sconfitta di Belgrado. Lotteremo uniti per offrire un’altra prestazione di spessore, che possa schiuderci le porte alla partecipazione dei playoff. Gestione del ritmo, consistenza difensiva, lotta al rimbalzo e disciplina saranno le chiavi per ben interpretare un match di tale valenza per entrambe le squadre".

Il pre-partita di Tornik’e Shengelia: "Sappiamo cosa significa questa partita per noi. Se vogliamo arrivare ai playoff questa è una gara che dobbiamo vincere e vale lo stesso per il Baskonia. Sarà una partita combattuta, ma penso che siamo pronti e lo abbiamo dimostrato contro l'Efes. Questo ovviamente non significa nulla se non confermeremo la nostra identità anche domani. Quindi dovremo scendere in campo, fare del nostro meglio e tornare a casa con una vittoria".