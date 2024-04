Serie A: è la giornata dei derby, lunedì Bologna-Reggio Emilia

IL PROGRAMMA

Cremona-Brescia, Venezia-Treviso e Bologna-Reggio Emilia i big match della 28a giornata di campionato

© IPA Quello che parte oggi è un turno all’insegna dei derby, a cominciare da uno dei due anticipi di LBA Serie A. La capolista Germani Brescia, al comando della classifica per 25 giornate su 27, gioca in trasferta contro la Vanoli Cremona. Bertram Derthona Tortona-Carpegna Prosciutto Pesaro è la seconda sfida del sabato, poi domani ben cinque gare in programma.

Banco di Sardegna Sassari-Openjobmetis Varese apre la domenica, c’è il derby veneto tra Umana Reyer Venezia e NutriBullet Treviso Basket, quindi EA7 Emporio Armani Milano-Givova Scafati. È la partita del grande ex, Alessandro Gentile, che con l’Olimpia ha vinto due scudetti da capitano: "Sicuramente per me sarà una partita speciale avendo giocato tanti anni a Milano. Conservo dei bellissimi ricordi, tanti bei successi. Vogliamo finire in bellezza il campionato, cercare di chiudere al meglio questa stagione nelle ultime tre partite che ci restano. Sicuramente avere la possibilità di affrontare Milano al Forum è un grande stimolo per tutti noi e quindi siamo carichi e vogliosi di fare bene".

La trasferta contro l'Estra Pistoia è di fatto un’ultima spiaggia per l'Happy Casa Brindisi sul fondo della classifica. Tornata al successo dopo cinque k.o. di fila, la Generazione Vincente Napoli Basket cerca conferme contro la Dolomiti Energia Trentino. Questo il commento di Pedro Llompart, capo dell'area tecnico-sportiva della Gevi: "È una partita chiave per noi e anche per loro. Siamo entrambe in corsa per i playoff e loro, in questo momento, hanno un piccolo vantaggio. Speriamo di riuscire a ribaltare questa situazione. Trento è una squadra forte, che sa come giocare, con giocatori esperti. Sarà una partita in cui noi dovremo essere concentrati per 40 minuti, come abbiamo fatto contro Sassari".

Un altro derby, quello emiliano, è il posticipo che chiude il terz'ultimo turno di regular season: lunedì sarà Virtus Segafredo Bologna contro UNAHOTELS Reggio Emilia: "Tostissima, partita fondamentale, sicuramente difficile - le parole di Lorenzo Uglietti. Ma siamo carichi, ci proveremo. Loro arrivano da due partite di Eurolega, però sappiamo che è una squadra lunga, super motivata e quindi non conta nulla, non dobbiamo fare riferimento a quello. La settimana è stata super positiva, siamo pronti, aspettiamo tanta gente di Reggio a Bologna. Non vedo l'ora di giocarla come tutti i miei compagni".