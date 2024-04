Datome e l'Olimpia Milano alla Wings for Life World Run: "Vi aspettiamo il 5 maggio!"

L'EVENTO

La corsa globale per promuovere una cura per lesioni del midollo spinale sarà trasmessa in diretta streaming sul nostro sito, SportMediaset.it

Manca sempre meno all'undicesima edizione della Wings for Life World Run, che scatterà domenica 5 maggio 2024 dal Milano Innovation District. È una corsa benefica in contemporanea mondiale che ogni anno vede centinaia di migliaia di partecipanti correre o camminare insieme per una buona causa: trovare una cura per lesioni del midollo spinale. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito di SportMediaset.it.

I due protagonisti che accompagneranno con le loro voci questa nuova edizione italiana sono la travel blogger Giulia Lamarca, nei panni di “motivatrice” dei runner, e la leggenda del basket Gigi Datome che interpreterà il ruolo della Catcher Car, il “traguardo mobile” che da sempre caratterizza la Wings for Life World Run.

"È un ruolo inedito, perché non ero mai stato Catcher Car - ha raccontato ai nostri microfoni Gigi Datome, che aderisce a questa iniziativa con l'EA7 Emporio Armani Milano. Il 5 maggio ci sarà questa corsa in tutto il mondo e tramite applicazione si potrà ascoltare la mia voce. Sarò una sorta di ‘traguardo mobile’: tutti partono, io li devo raggiungere pian piano. Sarò un po' il ‘cattivo’ della situazione, perché man mano che la corsa va avanti sarò sempre più vicino per prenderli. Quando avrò raggiunto ogni corridore, la corsa terminerà. È una corsa molto divertente, soprattutto per una causa molto nobile. Sarà bello partecipare in tanti per aiutare chi ha bisogno".

Domenica 5 maggio torna la Wings for Life World Run, il più grande evento benefico di corsa al mondo. In Italia si partecipa utilizzando l'apposita App, accompagnati dalle voci della travel blogger Giulia Lamarca e della leggenda del basket Gigi Datome.

In Italia si può partecipare utilizzando l’App Wings for Life World Run, che consente di correre individualmente o in gruppo unendosi alle App Run presenti sul territorio: "È molto bello partecipare a questo evento perché si fa sport, all’aria aperta e a livello globale - continua Datome. Si raccolgono fondi per una causa nobilissima. Per me è stato molto facile dire di sì, insieme all’Olimpia Milano. È qualcosa in cui crediamo molto e che ci rende orgogliosi. È una corsa molto inclusiva: tutti possono partecipare perché si può correre, ma anche camminare. Tutte le persone, anche con handicap, possono partecipare. L’importante è esserci, condividere una bella giornata e possibilmente donare qualcosa a chi ne ha bisogno iscrivendosi".

Per partecipare alla Wings for Life World Run non è necessario essere un atleta o un runner abituale. Si può correre o camminare, ciascuno con il proprio ritmo, consapevoli che ogni passo conta perché contribuisce a dare speranza a chi ha subito una lesione spinale. E lo farà anche Gigi Datome: "Assolutamente, correrò anche io! Obiettivo? Vediamo questa Catcher Car quanto va veloce, però un po’ correrò sicuramente".

Il countdown non si ferma: mancano sempre meno all'undicesima edizione della Wings for Life World Run, la corsa benefica in contemporanea mondiale che ogni anno vede centinaia di migliaia di partecipanti correre o camminare insieme per una buona causa: trovare una cura per lesioni del midollo spinale.

Per registrarsi alla corsa e scaricare l’applicazione visita il sito www.wingsforlifeworldrun.com. Per iscriversi a una squadra o per crearne una nuova, visitare il sito www.wingsforlifeworldrun.com/teams.