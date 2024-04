Varese, nessuno come Mannion in Serie A: "Per me è una stagione importante"

NUMERI DA MVP

Uno sguardo ai numeri del play italiano che ha cambiato il volto della Openjobmetis

Nella debordante vittoria della Openjobmetis Varese sul Banco di Sardegna Sassari (112-88) c'è ancora una volta il graffio di Nico Mannion. Il migliore della 28ª giornata di LBA Serie A con 24 punti (con 11 assist e un totale di 34 di valutazione), alzando così ulteriormente la sua media punti a 19.9 e confermandosi giocatore più prolifico del campionato. Il playmaker italiano è l’unico che viaggia con una media valutazione superiore al 20 (21.2 in 16 gare). Mannion è anche il secondo migliore per media assist con 6.6. Numeri straordinari per una risorsa fondamentale anche in ottica Italbasket.

Nella postazione di DAZN, al termine della gara del Palaserradimigni di Sassari, Mannion ha parlato così: "Una vittoria di squadra a cui abbiamo contribuito tutti. È una vittoria importante per noi, per la quale in settimana abbiamo lavorato molto duramente e si è visto da come abbiamo tenuto il campo. Abbiamo perso qualche partita che avremmo dovuto vincere per lottare per altri traguardi, abbiamo la salvezza, ma anche altre due gare che vogliamo vincere. Siamo una squadra giovane, con tanti giocatori al primo o secondo anno in Europa, e si cresce con l'esperienza. E questa stagione è stata molto importante per me personalmente e anche tutti gli altri miei compagni".