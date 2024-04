Basket, Serie A: Derthona travolge Pesaro, retrocessione più vicina per la Carpegna Prosciutto

SERIE A

I piemontesi dominano al PalaFerraris e mantengono l'ottavo posto a suon di triple: 94-76 il punteggio finale, sugli scudi Baldasso con 23 punti e sei canestri dalla distanza

© X La 28a giornata della Serie A di basket si apre con la roboante vittoria della Bertram Derthona, che viene messa in difficoltà dalla Carpegna Prosciutto Pesaro solo nel primo quarto. Dal secondo in poi, la squadra di Sacchetti mostra evidenti difficoltà difensive e consegna il match ai rivali, che tirano al 45% da tre e vincono 94-76. I marchigiani vedono avvicinarsi la retrocessione, mentre Tortona resta ottava: sugli scudi Baldasso con 23 punti.

BERTRAM DERTHONA-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 94-76

La Bertram Derthona apre nel migliore dei modi la 28a giornata della Serie A di basket: 94-76 su Pesaro, ora a forte rischio-retrocessione, tirando al 45% da tre. L'avvio è estremamente combattuto al PalaFerraris, che assiste al primo allungo dei padroni di casa. Severini e Ross sono molto ispirati, Obasohan li segue a ruota ed è 18-9 a suon di triple per la Bertram Derthona. I piemontesi finiscono però per calare l'attenzione e Pesaro, con un ispirato Visconti e il supporto di Tambone, rientra fino a un punto di distanza (19-18). Meo Sacchetti si affida ai suoi italiani e, grazie a Cinciarini, chiude davanti sul 22-21 nel primo quarto. Non c'è storia invece nel secondo, dove la Bertram sorpassa con la tripla di Baldasso (26-24) e non si volta più indietro: Weems e Obasohan entrano in partita ed è 44-33 al riposo. La musica non cambia nella ripresa, dove Tortona decolla a suon di triple. Il più ispirato è senza dubbio Tommaso Baldasso, che tocca quota 23 punti (in 21' giocati) con sei triple a referto, ma tutta la squadra è molto efficace dalla distanza. Nasce così l'allungo definitivo sulla Carpegna Prosciutto, che viene ricacciata fino al -14 dagli uomini di De Raffaele. Nel quarto periodo Meo Sacchetti prova a ravvivare i suoi, ma domina la Derthona Basket: le triple di Baldasso e Dowe valgono il +21 (84-63) e la musica non cambia nei minuti seguenti. I piemontesi toccano il +24 (massimo vantaggio) con Weems e conquistano gli applausi del pubblico. Il punteggio finale è di 94-76 e vale il ritorno in parità nello score: 14 vittorie e 14 ko per l'ottavo posto dopo 28 giornate. Pesaro, invece, resta penultima (9-19) davanti a Brindisi (8-19): il ko odierno fa aumentare vertiginosamente il rischio-retrocessione, inutili i 22 punti di McDuffie.

IL TABELLINO

(21-22, 44-33, 68-54)

Bertram Derthona - Ross 9 (3/4, 1/4), Strautins 7 (1/2, 1/2, 2/2 tl), Severini 12 (4/5 da 3), Obasohan 14 (5/8, 1/2, 1/3 tl), Thomas 2 (1/1 da 2, 0/2 tl), Zerini 2 (0/1 da 3, 2/2 tl), Dowe 13 (4/6, 1/3, 2/2 tl), Candi (0/2, 0/3), Baldasso 23 (2/3, 6/10, 1/1 tl), Weems 12 (3/6, 2/3), Radosevic (0/1, 0/1), Tavernelli. All. De Raffaele.

Carpegna Prosciutto Pesaro - McDuffie 22 (6/10, 2/5, 4/6 tl), Bluiett (0/2 da 3), Wright-Foreman 14 (5/11, 1/4, 1/1 tl), Cinciarini 14 (5/8, 1/1, 1/2 tl), Mazzola 7 (2/3, 1/2), Visconti 11 (2/2, 2/6, 1/1 tl), Ford, Tambone 4 (2/3, 0/2), Love 4 (2/4 da 2, 0/2 tl). N.e. Maretto, Fainke. All. Sacchetti.