Basket, Serie A: Milano aggancia la vetta, Trento ai playoff. Brindisi, che rimonta!

I pugliesi ribaltano 96-90 i toscani nel finale e restano in corsa per la salvezza, l’Olimpia piega 99-77 Scafati e raggiunge il primo posto. La Dolomiti Energia supera Napoli 103-93

L’Olimpia Milano piega 99-77 Scafati e aggancia Brescia in vetta alla classifica dopo la 28a giornata della Serie A di basket. Trento vince 103-93 lo scontro diretto contro Napoli grazie a un gran quarto quatyo e accede ai playoff, mentre Brindisi resta in corsa per la salvezza rimontando Pistoia 96-90. Venezia inguaia Treviso, trionfando 91-78 nel derby veneto, mentre mantiene la categoria Varese, vincente 112-88 a Sassari (out dalla top eight).

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-GIVOVA SCAFATI 99-77

La formazione di casa mette fin da subito la partita in discesa, chiudendo il primo quarto sul 28-20 anche grazie ad un ottimo Shields. Gli uomini di Messina prendono il largo in apertura del secondo periodo, spingendosi fino al +13 prima del 49-38 alla sirena che decreta l'intervallo lungo. Shields (top scorer della sfida con 20 punti) apre il terzo parziale con una tripla e lancia la formazione meneghina verso il massimo vantaggio di ventidue punti, ridotto dalla reazione ospite, capace di portare la sfida all'ultimo quarto sul 70-57. I padroni di casa proseguono anche nei dieci minuti finali nella loro giornata positiva e chiudono agevolmente la pratica, prendendo il largo ed esultando così con il risultato finale di 99-77. Questo successo lancia Milano in vetta alla classifica insieme a Brescia, mentre Scafati vede scappare il treno playoff.

IL TABELLINO

Ea7 Emporio Armani Milano-Givova Scafati 99-77

Parziali: 28-20, 49-38, 70-57, 99-77

Ea7 Emporio Armani: Shields 20 (3/4 da 2, 3/8 da 3, 5/5 tl), Voigtmann 8 (4/4 da 2, 0/2 da 3), Poythress n.e, Bortolani 2 (0/1 da 2, 0/4 da 3, 2/2 tl), Tonut 7 (2/4 da 2, 3/3 tl), Melli 5 (2/2 da 2, 1/2 tl), Napier 18 (0/1 da 2, 6/8 da 3), Ricci 3 (1/3 da 3), Flaccadori 4 (2/3 da 2, 0/3 da 3), Caruso 10 (4/5 da 2, 0/1 da 2, 2/2 tl), Hines 9 (4/4 da 2, 1/2 tl), Valentine 13 (2/2 da 2, 3/5 da 3). All.Messina

Givova Scafati: Cavaliere n.e, Sangiovanni n.e, Blakes n.e, Gentile 6 (3/6 da 2, 0/1 da 3), Henry 20 (1/3 da 2, 6/8 da 3), Mouaha 5 (1/1 da 2, 1/1 da 3), Pinkins 16 (5/6 da 2, 2/4 da 3), Rossato 11 (4/6 da 2, 1/2 da 3, 0/1 tl), Robinson 12 (3/4 da 2, 2/7 da 3), Nunge 5 (2/5 da 2, 0/3 da 3, 1/1 tl), Pini 0 (0/1 da 2), Gamble 2 (1/1 da 2, 0/4 tl). All.Boniciolli

UMANA REYER VENEZIA-NUTRIBULLET TREVISO 91-78

Successo per Venezia nel derby veneto, 91-78 in casa contro Treviso. La gara nel primo periodo è molto equilibrata, con gli ospiti che cercano di correre tanto con Robinson e Bowman. Simms e Tucker segnano punti importanti per la Reyer, che al termine dei primi dieci minuti è sensibilmente avanti, sul 21-19. Nel secondo quarto la squadra di Spahija mette la freccia, segnando 31 punti totali sotto il segno di Wiltjer: la Nutribullet soffre in attacco e in difesa, e alla fine del primo tempo il punteggio è di 52-36 in favore della Umana. Al rientro in campo dopo l’intervallo gli uomini di Vitucci cercando di tornare sotto, ma Venezia reagisce tenendo gli avversari a debita distanza. Harrison non riesce a entrare in ritmo per Treviso, che a seicento secondi dal termine insegue sul 67-48. Gli ospiti tornano sul -10 anche all’inizio dell’ultimo quarto, con un Olisevicius ispiratissimo, ma devono fare i conti con il grande periodo di Parks: glaciale sia dalla lunetta che fuori dall’arco, con la Reyer che scappa via e non viene più ripresa. Vince Venezia e consolida il quarto posto in classifica, Treviso rimane invece con un solo successo di vantaggio sulla zona retrocessione.

TABELLINO

Umana Reyer Venezia-Nutribullet Treviso 91-78

Parziali: 21-19, 52-36, 67-48.

Umana Reyer Venezia: De Nicolao 2 (0/1 da 3, 2/2 tl), Tucker, Casarin 9 (2/3, 1/4, 2/2 tl), Simms 7 (2/3, 1/1), Kabangele 10 (4/5, 0/1, 2/2 tl); Heidegger 6 (2/2, 0/3, 2/2 tl), Brooks 4 (2/3), Wiltjer 24 (3/6, 3/7, 9/10 tl), Parks 18 (3/6, 3/3, 3/4 tl), Tessitori 2 (1/2, 0/1). N.e.: Janelidze, Vanin. All.: Spahija.

Nutribullet Treviso: Robinson 2 (1/2, 0/3), Bowman 15 (4/10, 2/5, 1/1 tl), Olisevicius 17 (1/2, 3/5, 6/6 tl), Allen 20 (2/3, 4/7, 4/5 tl), Paulicap 4 (2/2); Harrison 11 (1/5, 1/9, 6/7 tl), Faggian, Mezzanotte (0/2 da 3), Zanelli 9 (2/2, 1/2, 2/2 tl), Torresani. N.e.: Scandiuzzi, Camara. All.: Vitucci.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-OPENJOBMETIS VARESE 88-112

Il festival delle triple consegna la salvezza all'Openjobmetis Varese, che sconfigge il Banco di Sardegna Sassari col punteggio di 112-88 e vanifica i 31 punti (in 25') di Gombauld. Sono ben sette i giocatori in doppia cifra nella prova corale dei lombardi, con Mannion top-scorer dei suoi a quota 24 punti. L'avvio sembra promettente per i padroni di casa al PalaSerradimigni, con Gombauld a trascinare gli isolani sul 15-10 in un primo quarto dai ritmi forsennati: sono ben 12 i punti dell'ex Nancy nei primissimi minuti. Moretti suona la carica per l'Openjobmetis, che torna sotto e sorpassa sul 16-15. Da qui in poi inizia un'altra gara, coi lombardi a scatenarsi dalla distanza e volare sul +7 grazie a Brown e Besson. Sassari abbozza un rientro sul -2, ma viene subito ricacciata indietro dagli ispirati Gilmour e Mannion: Varese tira al 60% dalla distanza e chiude il primo quarto sul 35-25. La mazzata è dura per i sardi, che subiscono subito un parziale di 8-0 nell'avvio del secondo quarto e non si riprendono più. Besson firma il +20 varesino, Mannion e Brown rifiniscono l'ampio margine di vantaggio (60-37). Vana la reazione di Gombauld, è +23 ospite al riposo (64-41).

La musica non cambia alla ripresa delle ostilità, col Banco di Sardegna che non si riavvicina mai e consente all'Openjobmetis di dilagare. Emblematico il quarto periodo, dove le triple in sequenza di Brown e Moretti portano gli ospiti sul 107-80. Markovic vede Diop arrivare al quinto fallo e concede la vittoria ai rivali, dando qualche minuto ai giovani. Nel garbage time finale, Varese trova l'ennesima tripla con Besson e chiude col 47% da tre. Mannion e compagni vincono 112-88 e festeggiano: col successo odierno e uno score di 11-17, la salvezza è assicurata. Addio ai playoff, invece, per Sassari (12-16): i sardi li mancano per la prima volta dal 2018.

IL TABELLINO

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-OPENJOBMETIS VARESE 88-112

Parziali: 25-35, 41-64, 69-91

Banco di Sardegna Sassari - Tyree 9 (3/9, 1/5), Kruslin 13 (2/2, 3/4), Gombauld 31 (12/16 da 2, 7/7 tl), Jefferson (0/1, 0/3), Charalampopoulos 12 (2/3, 2/5, 2/2 tl), Cappelletti 9 (2/4, 1/3, 2/2 tl), Pisano (0/2, 0/1), Diop 11 (4/7 da 2, 3/4 tl), McKinnie 3 (0/3, 1/2). N.e. Treier, Raspino, Gandini. All. Markovic.

Openjobmetis Varese - Mannion 24 (2/2, 4/8, 8/8 tl), Spencer 12 (6/7 da 2), Moretti 11 (2/2, 1/4, 4/4 tl), McDermott 14 (3/3, 2/4, 2/2 tl), Brown 16 (2/2, 4/9), Gilmore 5 (1/1, 1/2), N'Guessan (0/2 da 3), Besson 20 (3/4, 4/5, 2/4 tl), Okeke 10 (4/7 da 2, 2/2 tl). N.e. Ulaneo, Woldetensae. All. Bialaszewski.

GE.VI. NAPOLI-DOLOMITI ENERGIA TRENTO 93-103

Gli ospiti partono fortissimo, allungano fino al +12 già dopo cinque minuti, ma i partenopei aprono un parziale di 16-4 e chiudono il primo parziale sul 23-23. La Ge.Vi. cambia definitivamente l'inerzia del primo tempo nel parziale successivo, scappando avanti di sette punti prima di giungere al riposo sul 53-50. Le distanze tra le due compagini restano pressoché invariate anche nel terzo quarto, con uno spettacolare botta e risposta continuo che vede ben otto giocatori in doppia cifra all’inizio degli ultimi dieci minuti. Trento apre un parziale di 24-3 all'inizio del quarto periodo e ribalta le sorti del match, chiuso con la vittoria esterna per 103-93. Questa rimonta proietta così Trento alle fasi finali della stagione di Serie A.

IL TABELLINO

Ge.Vi. Napoli-Dolomiti Energia Trento 93-103

Parziali: 23-23, 53-50, 77-75, 93-103

Ge.Vi. Napoli: Pullen 13 (4/8 da 2, 1/ 6 da 3, 2/2 tl), Zubcic 16 (4/6 da 2, 1/ 3 da 3, 5/5 tl), Ennis 18 (6/10 da 2, 2/2 da 3), G. De Nicolao 5 (1/1 da 2, 1/1 da 3), Owens 18 (3/7 da 2, 4/ 5 da 3), Brown 15 (2/4 da 2, 3/9 da 3, 2/2 tl), Sokolowski 7 (2/4 da 2, 1/ 4 da 3), Lever 1 (0/1 da 2, 0/1 da 3, 1/ 2 tl), Bamba n.e, Mabor Dut Biar n.e, Saccoccia n.e, Ebeling 0. All. Milicic

Dolomiti Energia Trento: Ellis 8 (0/1 da 2, 2/ 5 da 3, 2/2 tl), Hubb 11 (1/ 2 da 2, 3/ 5 da 3), Alviti 16 (5/7 da 2, 2/4 da 3, 0/1 tl), Conti 3 (1/1 da 2, 1/1 tl), Forray 11 (1/ 2 da 2, 3/6 da 3), Cooke 10 (4/ 5 da 2, 2/ 3 tl), Diarra n.e, Biligha 20 (10/14 da 2), Mooney 8 (1/ 4 da 2, 2/ 5 da 3), Baldwin 16 (2/9 da 2, 3/ 4 da 3, 3/3 tl). All. Galbiati

ESTRA PISTOIA-HAPPY CASA BRINDISI 90-96

Brindisi è costretta a vincere per restare aggrappata all'ultimo barlume di speranza rimasto per la salvezza, mentre Pistoia vuole il successo per garantirsi la top eight. Il primo quarto termina in assoluto equilibrio, così come il secondo parziale, che porta le due formazioni all'intervallo dopo venti minuti di continui botta e risposta. Brindisi prova a prendere il largo in apertura di terzo quarto, ma è la formazione toscana a cannibalizzare il parziale, infilando un parziale di 12-2 nella seconda parte del periodo. La formazione pugliese reagisce con veemenza all'inizio dell'ultima frazione di gioco, completando una grande rimonta con il canestro di Laquintana ed allungando subito con la tripla di Bartley per il +5. Gli uomini di Sakota chiudono poi la sfida con il risultato di 96-90, rimandando la retrocessione almeno di una giornata e tenendo accese le speranze di salvezza. Pistoia perde invece l’occasione di raggiungere aritmeticamente i playoff con due giornate d'anticipo.

IL TABELLINO

Estra Pistoia-Happy Casa Brindisi 90-96

Parziali: 25-25, 49-49, 75-66, 90-96

Estra Pistoia: Willis 17 (5/7 da 2, 1/4 da 3, 4/4 tl), Della Rosa 5 (0/1 da 2, 1/3 da 3, 2/2 tl), Moore 19 (6/11 da 2, 1/1 da 3, 4/5 tl), Stoch n.e, Saccaggi 5 (1/1 da 2, 1/1 da 3), Del Chiaro 2 (2/2 tl), Varnado 14 (4/6 da 2, 1/3 da 3, 3/4 tl), Wheatle 14 (2/2 da 2, 1/3 da 3, 7/8 tl), Hawkins 2 (1/1 da 2, 0/2 da 3), Ogbeide 12 (5/7 da 2, 2/2 tl). All.Brienza

Happy Casa Brindisi: Morris 2 (1/4 da 2, 0/2 da 3), Malaventura n.e, Laquintana 14 (4/7 da 2, 1/1 da 3, 3/6 tl), Sneed 22 (6/9 da 2, 2/5 da 3, 4/4 tl), Laszewski 5 (1/2 da 2, 1/4 da 3), Smith 10 (5/5 da 2), Seck n.e, Lombardi 6 (1/1 da 2, 1/1 da 3, 1/2 tl), Bartley 11 (3/11 da 2, 1/2 da 3, 2/2 tl), Riismaa 0, Bayehe 6 (3/4 da 2), Washington 20 (4/4 da 2, 2/3 da 3, 6/6 tl). All.Sakota