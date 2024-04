Nba, playoff: prime vittorie per Boston, Milwaukee, Clippers e Okc

BASKET

Battute rispettivamente Miami, Indiana, Dallas e New Orleans: serie sull'1-0

© afp Debutto positivo nei playoff Nba per Boston, Milwaukee, Clippers e Okc. A Est, i Celtics battono 114-94 Miami grazie alla tripla doppia di Jayson Tatum (23 punti, 10 rimbalzi e 10 assist), mentre i Bucks, senza Antetokounmpo, superano 109-94 Indiana (35 per Lillard). A Ovest, invece, Los Angeles si impone 109-97 sui Clippers nonostante i 33 di Doncic. Okc, infine, stende 94-92 i Pelicans, che sbagliano la tripla della vittoria con McCollum.

BOSTON CELTICS-MIAMI HEAT 114-94

Boston si prende gara-1 del primo turno dei playoff contro Miami. Al TD Garden finisce 114-94 per i Celtics che mettono in chiaro le cose già all'alba della serie con una prestazione che è una dichiarazione d'intenti. Gli Heat, infatti, riducono sensibilmente le distanze solo nel finale con il 35-23 dell'ultimo quarto, ma in realtà a 12 minuti dalla fine è 91-59 in favore della capolista della Eastern Conference. Boston chiude con ben sei giocatori in doppia cifra, guidati da un super Jayson Tatum autore di 23 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, ma ci sono anche White (20), Porzingis (18), Brown (12) e Hauser (12) e Horford (10) dalla panchina. Inutili, invece, i 24 di Adebayo per gli Heat, che rischiano di dover fare a meno per tutta la serie di Jimmy Butler. Nella notte tra mercoledì e giovedì ci sarà gara-2, ancora al TD Garden. Boston punterà al 2-0 per andare in Florida a mettere pressione a Miami, che invece proverà a strappare l'1-1 prima di gara-3 e gara-4 in casa.

LOS ANGELES CLIPPERS-DALLAS MAVERICKS 109-97

Il primo round va ai Clippers, che battono Dallas: a Los Angeles finisce 109-97 in favore della formazione di Lue, che si prende subito l'1-0 nella serie. Decisivo un primo tempo da urlo per i padroni di casa e da incubo per i Mavericks, che segnano solo 30 punti e appena 8 nel secondo periodo, chiudendo a -26 (56-30) la prima metà della sfida della crypto.com Arena. Inutile il tentativo di rimonta nel secondo tempo: Doncic e compagni riescono soltanto a ridurre lo svantaggio. Non bastano i 33 punti dello sloveno, che mette a referto anche 13 rimbalzi, così come i 31 di Kyrie Irving. Decisivi, invece, i 28 di Harden, i 22 di Paul George e i 20 con 15 rimbalzi di Zubac. Nella notte tra martedì e mercoledì si giocherà gara-2, ancora in California.

MILWAUKEE BUCKS-INDIANA PACERS 109-94

Inizia nel migliore dei modi la post Season di Milwaukee che, pur senza Giannis Antetokounmpo, si prende il primo punto della serie con Indiana: in Wisconsin finisce 109-94 per la formazione allenata da Rivers, che ipoteca il successo già nel primo tempo chiuso 69-42. I Pacers provano a mettere in discussione l'1-0 in favore dei padroni di casa con il 29-14 del terzo quarto, ma nel finale Milwaukee gestisce e porta a casa una vittoria importante. Senza il greco, a fare da trascinatore è Damian Lillard: l'ex Portland mette a referto 35 punti e 6 rimbalzi, mentre Middleton e Portis ne realizzano rispettivamente 23 e 15. Indiana, invece, è tutta nei 36 con 13 rimbalzi di Siakam e nei 17 di Turner. 48 ore dopo l'1-0 nella serie, gara-2, ancora in casa di Milwaukee.

OKLAHOMA CITY THUNDER-NEW ORLEANS PELICANS 94-92

Okc rischia grosso ma si prende il primo punto della serie battendo 94-92 i Pelicans. New Orleans, dopo aver ottenuto l'ottava posizione nel seed vincendo il decisivo play-in con Sacramento, sfiora il colpaccio con la capolista della Western Conference, che deve ringraziare l'errore dall'arco di CJ McCollum, che non trova la tripla del clamoroso 95-94, e il libero finale di Holmgren, che pure con il primo errore dalla lunetta rischia di regalare un'occasione d'oro agli ospiti. Alla fine, sorridono i Thunder grazie ai 28 punti di Gilgeous-Alexander, ai 19 di Jalen Williams e ai 15 del rookie, mentre non bastano i 21 di Murphy, i 20 di McCollum e i 13 con ben 20 rimbalzi di Valanciunas. Oklahoma sarà anche teatro di gara-2 e la speranza per i tifosi dei Thunder è che possa essere meno contesa della prima sfida della serie.