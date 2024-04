Nba: Philadelphia vola ai playoff, ultima chance per Miami e Chicago

NBA

I Sixers si guadagnano la serie contro i Knicks e vincono 105-104 contro gli Heat, che rischiano di perdere Bulter. I Bulls eliminano Atlanta

© Getty Images Dopo la Western Conference, iniziano i play-in Nba anche a Est e Philadelphia conquista subito i playoff grazie al 105-104 rifilato a Miami, che ha però ancora una chance di partecipazione. I Sixers, intanto, sfideranno al primo turno i Knicks, mentre gli Heat, che rischiano di perdere Butler per infortunio, se la vedranno con Chicago che batte 131-116 Atlanta: in palio la serie contro Boston, mentre la stagione degli Hawks è finita.

PHILADELPHIA 76ERS-MIAMI HEAT 105-104

Definita un'altra serie dei playoff a Est: dopo Milwaukee-Indiana e Cleveland-Orlando, ecco New York-Philadelphia. I Sixers battono 105-104 Miami e conquistano la posizione numero 7 che consente la sfida ai Knicks, con inizio al Madison Square Garden. Embiid e compagni si impongono in rimonta, visto che all'intervallo lungo del Wells Fargo Center il tabellone recita 51-39 in favore degli Heat. Successo che si concretizza allora nella ripresa con il 66-53 complessivo e con i liberi finali di Oubre Jr e Maxey, mentre Herro (25 punti a fine serata) prova sia dalla lunetta che dall'arco a mettere in discussione il trionfo dei padroni di casa, senza tuttavia regalare ai suoi un'ultima possibilità in partita. E la cosa peggiore è che rischia di perdere, per il match decisivo, Jimmy Butler, che ad inizio gara accusa un problema al ginocchio ma gioca per tutta la partita. La possibilità è che possa saltare la sfida da dentro o fuori con i Bulls. Philadelphia, invece, sorride grazie ai 23 punti con 15 rimbalzi di Embiid e ai 20 dalla panchina di Batum, oltre ai 19 di Maxey. I Sixers avvisano New York, mentre Miami avrà un'ultima chance in casa.

CHICAGO BULLS-ATLANTA HAWKS 131-116

Chicago ha ancora una possibilità, finisce la stagione di Atlanta: questo il verdetto dopo il 131-116 dello United Center in favore dei Bulls sugli Hawks, con i padroni di casa che restano in corsa e se la vedranno con Miami nel match decisivo. In palio, la serie contro i Boston Celtics. La franchigia dell'Illinois prova subito la fuga con il 40-22 del primo quarto, ma Atlanta resta in partita e così, all'intervallo lungo, è 73-67 in favore dei Bulls. L'allungo decisivo arriva allora con il 37-25 del terzo periodo, così a 12 minuti dalla fine è +18 (110-92): Chicago regge nel finale e vince la partita. Decisivi i 42 punti di uno scatenato White, che aggiunge anche 9 rimbalzi e 6 assist, mentre sono 24 con 12 rimbalzi per Vucevic e 22 per DeRozan. Tra le fila di Atlanta, invece, 95 dei 116 punti totali arrivano da Murray (30), Young (22), Capela (22) e Bogdanovic (21), con l'apporto dalla panchina (8 per Matthews, 5 per Fernando) praticamente inesistente. Gli Hawks finiscono così la Regular Season, mentre Chicago si giocherà tutto nel match di Miami.