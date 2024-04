Uglietti e l'aria di derby: "Non vedo l'ora di giocarlo"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Reggio Emilia si avvicina al derby con la Virtus Bologna e vuole blindare la partecipazione alla post season. Uglietti carica: "Settimana positiva, gara tostissima, ma siamo carichi"

Il derby sulla strada verso la post season: Reggio Emilia vuole consolidare la sua partecipazione ai playoff. Restano tre tappe, si comincia dal derby della Segafredo Arena. Poi, la squadra di coach Priftis, affronterà Napoli in casa e Sassari fuori. Nell'ultimo turno è arrivata la vittoria contro Brindisi, in una sfida non semplice, a confronto con le ultime speranze di salvezza dell'Happy Casa, come ha sottolineato ai nostri microfoni Lorenzo Uglietti.

"Arriviamo da una vittoria contro Brindisi, domenica scorsa. Loro dovevano vincere a tutti i costi e siamo riusciti a contrastarli al meglio. Le ultime tre partite di campionato sono importanti per tutti quanti, ognuno ha i suoi obiettivi".

Ora tocca alla Virtus, una delle corazzate del campionato. All'andata la Unahotels è riuscita a batterla e ci proverà anche a Bologna, consapevole della difficoltà dell'impresa.

"Tostissima, partita fondamentale, sicuramente difficile. Ma siamo carichi, ci proveremo. Loro arrivano da due partite di Eurolega, però sappiamo che è una squadra lunga, super motivata e quindi non conta nulla, non dobbiamo fare riferimento a quello.

La settimana è stata super positiva, siamo pronti, aspettiamo tanta gente di Reggio a Bologna. Non vedo l'ora di giocarla come tutti i miei compagni".