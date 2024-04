Nba: Minnesota batte Phoenix, colpi di Dallas e Indiana

NBA PLAYOFF

I Timberwolves si portano sul 2-0, Mavericks e Pacers pareggiano le serie con Clippers e Milwaukee

© Getty Images Nei playoff Nba, Minnesota batte 105-93 Phoenix e si porta sul 2-0 nella serie grazie ai 25 punti di McDaniels. Le altre due partite della notte, invece, sorridono a Dallas e Indiana, che invertono il fattore campo: i Mavericks si impongono 96-93 a Los Angeles contro i Clippers (32 per Doncic), mentre i Pacers superano 125-108 Milwaukee con uno scatenato Siakam (37 con 11 rimbalzi). Entrambe le sfide sono ora sull'1-1.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-PHOENIX SUNS 105-93

Minnesota batte 105-93 Phoenix e mette spalle al muro i Suns, ora obbligati a vincere le partite interne in Arizona per tenere la serie aperta. I Timberwolves conservano il fattore campo grazie alla ripresa, visto che all'intervallo lungo gli ospiti sono avanti di un punto (51-50). Con il 28-20 del terzo periodo e il 27-22 del quarto, i padroni di casa ottengono un successo importantissimo per il passaggio del turno. In una sera in cui Anthony Edwards non brilla (15 punti con 3/12 dal campo), la scena se la prende McDaniels, che mette a referto 25 punti. Non bastano, invece, i 20 di Booker (6/13 al tiro) e i 18 di Kevin Durant. Con questo risultato, la serie è sul 2-0: ora, Phoenix deve vincere gara-3 e gara-4 in casa per restare in vita e per non regalare ai Timberwolves un potenziale match point nel quinto incontro, che si disputerebbe di nuovo in Minnesota, mentre "Ant-Man" e compagni puntano a chiudere i conti.

LOS ANGELES CLIPPERS-DALLAS MAVERICKS 93-96

Colpo di scena a Los Angeles: Dallas batte 96-93 nel finale i Clippers e pareggia la serie invertendo il fattore campo. Alla crypto.com Arena va in scena un match molto equilibrato che i Mavericks portano a casa soltanto nel finale grazie ai soliti noti: Luka Doncic e Kyrie Irving. Il primo mette a referto 32 punti e 9 assist, il secondo tocca quota 23 e con tre liberi negli ultimi secondi regala la vittoria agli ospiti. Sono 22, invece, per Harden e George, autore della tripla finale che serve soltanto per il tabellino finale. Ad ora, la franchigia del Texas è l'unica nella Western Conference ad aver ottenuto una vittoria in trasferta e può essere preziosissima, perché avrà ora gara-3 e gara-4 in casa per regalarsi il 3-1 nella serie e tornare a Los Angeles con il primo match point. I Clippers, invece, devono vincere almeno una delle prossime due sfide per riprendersi il fattore campo.

MILWAUKEE BUCKS-INDIANA PACERS 108-125

La prima squadra ad ottenere una vittoria in trasferta è Indiana, che fa il colpaccio in Wisconsin e supera 125-108 Milwaukee. I Pacers vincono ogni parziale e se all'intervallo lungo (60-55) la sfida è ancora in bilico, gli ospiti trovano l'allungo definitivo nell'ultimo quarto, passando dal +9 (92-83) al definitivo +17. Il migliore del match è indiscutibilmente Pascal Siakam, che mette a referto una doppia doppia da 37 punti e 11 rimbalzi, ma un ottimo contributo lo danno anche Turner (22) e Nembhard (20), con Haliburton (12 con 12 assist) e Nesmith (11) a completare il quintetto titolare in doppia cifra. Senza Antetokounmpo, invece, Lillard prova a tenere in vita i Bucks con 34 punti e 6 triple, ma senza successo. Non bastano neanche i 22 di Brook Lopez, i 15 di Middleton e i 14 con 11 rimbalzi di Portis. La serie si sposta a Indianapolis e i Pacers vedono la possibilità di un clamoroso 3-1 che metterebbe i Bucks spalle al muro. Milwaukee, invece, proverà a rispondere con almeno un successo in trasferta.