Serie A: la Virtus Bologna vince il derby emiliano, ora c'è un trio in testa  

Shengelia e Belinelli sugli scudi nel successo delle V nere, che sconfiggono 83-73 Reggio Emilia nel match che chiude la 28a giornata. È aggancio a Brescia e Milano

© Getty Images La 28a giornata della Serie A di basket si chiude con la vittoria della Virtus Bologna, che vendica la sconfitta dell'andata e vince 83-73 il derby contro l'Unahotels Reggio Emilia. Dopo lo svantaggio iniziale, i ragazzi di Banchi accelerano e chiudono definitivamente i giochi nel quarto periodo: sugli scudi Shengelia (15). Con questa vittoria, la 20a in 28 gare, le V nere agganciano l'Olimpia Milano e la Germani Brescia in testa alla classifica.

Questa volta il derby emiliano fa sorridere la Virtus Bologna, che sconfigge 83-73 l'Unahotels Reggio Emilia e riaggancia la vetta: le V nere guidano con l'Olimpia e Brescia, 20 vittorie e 8 ko per questo terzetto. Il match, che chiude la 28a giornata, inizia sulle ali dell'equilibrio. Si arriva al 7-7 ed è l'Unahotels a dare il primo e sorprendente strappo: Weber firma la tripla che vale il +4 (14-10), poi Uglietti porta il margine a cinque punti sul 19-14. Un allungo che resiste fino ai minuti finali del primo quarto, quando si risvegliano le V nere: Lundberg (tripla) e Mickey pareggiano i giochi sul 21-21 e il match gira definitivamente. Le triple di Mascolo e Shengelia sanciscono il 29-23 dopo il primo quarto, e nel secondo la Virtus Bologna allunga definitivamente: un parziale di 10-0, che vede protagonista anche Belinelli, mette in sicurezza Banchi e i suoi. Galloway prova a rispondere da tre, ma Reggio Emilia viene subito ricacciata indietro da Cordinier e Mickey. I bolognesi volano così sul +12 e allungano ulteriormente con Zizic e Belinelli (tripla): è 57-41 al riposo. Un parziale che, sommato alla tripla di Hackett alla ripresa (60-41), sembra una sentenza sul match. Da qui in poi si riprende però l'Unahotels Reggio Emilia, che riduce lo svantaggio con Grant e la tripla di Uglietti a completare un parziale di 9-0 (63-55). Gli ospiti tengono la Virtus a soli otto punti nel terzo quarto e accorciano sul 65-58, ma nell'ultimo periodo i padroni di casa mettono subito le cose in chiaro: Shengelia firma un parziale da 6-0 e ristabilisce il +11, un vantaggio che consente a Bologna di controllare nel finale. Arriva una vittoria per 83-73, che riconsegna alle V nere la vetta della Serie A (20-8): Reggio Emilia resta quinta e viene agganciata da Trento (15-13). Il top-scorer della sfida è Shengelia, con 15 punti.

IL TABELLINO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 83-73

(29-23-, 57-41, 65-58)

Virtus Segafredo Bologna - Lundberg 8 (1/1, 2/4), Hackett 8 (1/3, 2/5), Polonara 10 (4/5, 0/1, 2/3 tl), Zizic 11 (4/5 da 2, 3/4 tl), Abass (0/1, 0/2), Cordinier 9 (2/2, 1/1, 1/3 tl), Belinelli 12 (1/3, 2/9, 4/5 tl), Mascolo 5 (1/4, 1/1), Shengelia 15 (3/4, 1/2, 6/7 tl), Mickey 6 (3/4, 0/2, 0/2 tl). N.e. Dobric, Baiocchi. All. Banchi.

Unahotels Reggio Emilia - Weber 14 (4/6, 2/2), Galloway 12 (2/3, 1/7, 5/5 tl), Faye 4 (2/5 da 2), Vitali 8 (2/3, 1/4, 1/2 tl), Chillo 7 (3/4 da 2, 1/1 tl), Smith 4 (1/2, 0/1, 2/2 tl), Uglietti7 (1/1, 1/1, 2/2 tl), Atkins 2 (1/2, 0/2), Black 11 (4/8 da 2, 3/4 tl), Grant 4 (2/6, 0/1). N.e. Bonaretti, Cipolla. All. Priftis.