Basket, Serie A: Sassari fa festa e asfalta Cantù

Continua anche in Serie A il momento d'oro di Sassari. Dopo aver conquistato le Final Eight di Coppa Italia a Desio, la squadra di Meo Sacchetti riceve l'abbraccio del PalaSerradimigni e asfalta Cantù: 86-69 il punteggio in favore della Dinamo, con Logan e Dyson che si confermano sui livelli della finale di domenica scorsa con Milano e trascinano i compagni. Sassari sale a 28 punti in classifica e aggancia Reggio Emilia e Venezia al secondo posto.