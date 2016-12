Nba: 20 di Gallinari non bastano a Denver, Spurs di Belinelli in crisi

Ancora una volta non basta l'ottima vena realizzativa di Danilo Gallinari , autore di 20 punti, a trascinare i Nuggets che perdono 110-96 in casa contro i Suns. E' crisi nera per gli Spurs , campioni in carica Nba, sconfitti 111-95 da Portland. Sono 9 i punti di Marco Belinelli . Gigi Datome fa il suo esordio (4 minuti e 0 punti) con la maglia dei Celtics che vincono 115-94 contro i Knicks di un ottimo Andrea Bargnani (17 punti).

Per l'ottava volta di fila i Nuggets perdono al Pepsi Center di Denver nonostante i 20 punti di Gallinari e i 22 di Will Burton. Buona prova di squadra per i Suns con 6 giocatori in doppia cifra. Quarto ko consecutivo per gli Spurs, sempre più in crisi: la franchigia texana viene dominata dai Trail Blazers con un Wesley Matthews sugli scudi autore di 31 punti.



Ai Knicks non basta uno scintillante Bargnani (17 punti) per avere la meglio sui Celtics di Gigi Datome che fa il suo esordio a 3'46" dalla sirena al TD Garden di Boston. Prima tripla-doppia in carriera per Evan Turner con 10 punti, 10 assist e 12 rimbalzi. La partita più spettacolare nella notte si è però giocata al Toyota Center di Houston dove i Rockets si sono imposti 110-105 sui Clippers con 21 punti di James Harden e i 20 di Corey Brewer.



Ai californiani non sono bastate le prestazioni maiuscole di Chris Paul e DeAndre Jordan, autori di 22 punti a testa. Memphis cade 102-90 alla Sleep Train Arena di Sacramento: per i Kings 28 punti di Rudy Gay. Atlanta consolida il primato a Ovest battendo 104-87 Dallas con 6 giocatori in doppia cifra (Kyle Korver a 16). Miami vince 93-90 all'overtime con protagonista Luol Deng (21 punti). Una tripla sul ferro di Dedmon allo scadere del supplementare regala il successo agli Heat.