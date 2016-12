Basket, Serie A: cadono Sassari e Varese, ride Venezia

Prima battuta d'arresto in Serie A per la capolista Sassari, che nella quinta giornata si arrende 79-75 sul parquet di Cantù. Dinamo raggiunta in testa alla classifica da Venezia, che fa il colpo a Brindisi: al PalaPentassuglia finisce 74-81. Terzo scivolone consecutivo per Varese: la truppa di Pozzecco si arrende 76-70 contro la matricola Trento. Avellino piega Capo D'Orlando, Cremona supera Caserta. Nel posticipo successo di Bologna a Pistoia.