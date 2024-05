Basket, playoff Serie A: la Virtus batte 92-80 Tortona, è 1-0 nella serie

BASKET PLAYOFF

Bologna gioca un super terzo quarto e ribalta il 48-44 per la Bertram di metà partita. Cordinier mattatore con 18 punti

© foto Virtus Bologna Iniziano i playoff della Serie A di basket e la Virtus Bologna si prende subito gara-1 contro Tortona: alla Segafredo Arena finisce 92-80 in favore della formazione di Banchi che, sotto 48-44 all'intervallo lungo, trova uno strepitoso terzo quarto e ottiene il primo successo nella serie. Decisivi i 18 punti messi a referto da Isaiah Cordinier, con Marco Belinelli che ne realizza 16 e Iffe Lundberg che finisce a quota 15.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-BERTRAM DERTHONA TORTONA 92-80

Serve una grandissima ripresa alla Virtus per battere Tortona in gara-1: è subito 1-0 per la serie in favore della formazione di Banchi che, sotto 48-44 all'intervallo lungo, gioca un super terzo quarto. Al rientro nella seconda metà di partita, infatti, la capolista della Regular Season concede appena 8 punti, mettendone a referto 24 e passando dal -4 al +12 (68-56) a 10 minuti dalla fine. Distacco che resta invariato e così la Virtus si prende la prima partita di questa serie. Protagonisti assoluti del successo sono Isaiah Cordinier, autore di 18 punti e top scorer dell'incontro, Marco Belinelli, che chiude a quota 16, e Iffe Lundberg, che ne realizza 15 con 3 triple, le stesse dell'ex San Antonio. La Bertram ci prova con i 15 di Tommaso Baldasso, ma è troppo poco per resistere alla Virtus, soprattutto nella ripresa. Lunedì sera ci sarà gara-2, ancora alla Segafredo Arena: la formazione di Banchi proverà a volare sul 2-0 e procurarsi già il primo match point di questi playoff. Tortona, invece, proverà a pareggiare la serie per potersi giocare le chance di sorpasso in casa.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-BERTRAM DERTHONA TORTONA 92-80 (27-21, 44-48, 68-56)

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 16 (1/2 da 2, 3/7 da 3, 5/6 tl), Hackett 5 (1/4 da 2, 3/4 tl), Mickey 6 (3/5 da 2), Dunston 8 (4/6 da 2), Cordinier 18 (6/6, 1/2, 3/3 tl), Lundberg 15 (2/3, 3/5, 2/2 tl), Pajola 4 (1/4 da 3, 1/2 tl), Polonara 7 (1/6 da 2, 5/6 tl), Zizic 4 (2/4 da 2), Abass 9 (3/4 da 2, 1/3 da 3). N.e.: Mascolo, Lomazs. All.: Banchi

Bertram Derthona Tortona: Zerini 5 (2/2 da 2, 1/1 tl), Ross 9 (2/6, 1/4, 2/5 tl), Strautins 10 (3/5, 1/4, 1/1 tl), Kamagate 0, Obasohan 9 (3/6 da 2, 1/5 da 3), Dowe 11 (4/5 da 2, 1/2 da 3), Candi 2 (1/1 da 2), Tavernelli 0, Baldasso 15 (2/3, 2/4, 5/5 tl), Weems 9 (3/4 da 2, 1/6 da 3), Radosevic 10 (3/3, 1/5, 1/1 tl). N.e.: Errica. All.: De Raffaele