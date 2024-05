Basket, playoff Serie A: Brescia rischia, ma supera Pistoia in gara-1

BASKET PLAYOFF

La Germani domina nel primo tempo, chiudendo sul +20, ma si fa riprendere nel quarto e decisivo periodo. Ci pensa Massinburg a salvare i suoi, che vincono 79-70

© X La Germani Brescia e l'Estra Pistoia danno vita a un match dalle mille sfaccettature, in una gara-1 dei quarti dei playoff di Serie A che si risolve nel finale. La Leonessa sembra in pieno controllo dopo il primo tempo, chiuso sul 48-28 e sul +20, ma abbassa la guardia e si fa raggiungere a sei minuti dal termine. Da qui in poi emerge C.J. Massinburg, che salva i suoi a suon di triple: Brescia vince 79-70 e si porta in vantaggio nella serie.

Serve un grande finale alla Germani Brescia per strappare la vittoria nella gara-1 dei quarti dei playoff di Serie A, che opponeva i lombardi all'Estra Pistoia: finisce 79-70 in un match che riserva molte sorprese nella ripresa. Sotto gli occhi di coach Dan Peterson, la Leonessa piazza subito un significativo allungo. Le triple di Amedeo Della Valle portano Brescia sul 9-2 e sul 13-5, con Christon e Burnell a sigillare un lusinghiero parziale di 23-12 dopo il primo quarto. Nel secondo periodo Brescia è in totale controllo e dilaga, concedendosi anche qualche giocata spettacolare: Gabriel stupisce tutti con la schiacciata, Bilan "doppia" Pistoia sul punteggio di 38-19. L'Estra non riesce a riprendersi e le triple di Burnell e Massinburg fanno il resto: è 48-28 a metà gara, +20 per la Germani. L'ampio margine fa abbassare la tensione ai lombardi, che staccano la spina alla ripresa delle ostilità. Ne approfitta subito l'Estra che, come una formichina, inizia a rosicchiare punti e torna sotto i dieci punti di svantaggio.

I liberi di Della Rosa nel finale sanciscono il -3 e danno tutt'altra prospettiva all'ultimo periodo, che inizia sul 61-55 per Brescia. Nei primi cinque minuti, infatti, gli ospiti segnano otto punti e i rivali solo due: nasce così il pareggio sul 63-63 a sei minuti dal termine, uno scenario impronosticabile. Ci pensa Christon a risvegliare la Germani, che torna in vantaggio e chiude definitivamente i giochi con un grande protagonista: C. J. Massinburg segna le triple della sicurezza, prima che Akele chiuda i giochi sul 79-70. Esulta Brescia che, con Bilan top-scorer (19), vince gara-1. Non bastano tre giocatori in doppia cifra per Pistoia, con Varnado che chiude a 16 punti precedendo Willis e Moore (15), per capovolgere il risultato.

IL TABELLINO

GERMANI BRESCIA-ESTRA PISTOIA 79-70 (23-12, 48-28, 61-55)

Germani Brescia - Christon 11 (3/8, 1/1, 2/2 tl), Gabriel 3 (1/3, 0/5, 1/2 tl), Bilan 19 (6/11, 1/1, 4/6 tl), Della Valle 11 (0/3, 3/8, 2/3 tl), Akele 9 (3/4, 1/2, 0/2 tl), Massinburg 13 (1/5, 3/6, 2/2 tl), Burnell 9 (3/7, 1/2), Cobbins 2 (1/1 da 2), Cournooh 2 (0/2, 0/1, 2/2 tl). N.e. Tanfoglio, Petrucelli, Porto. All. Magro.

Estra Pistoia - Willis 15 (1/4, 4/10, 1/1 tl), Moore 15 (3/7, 2/6, 3/4 tl), Varnado 16 (4/10, 2/7, 2/6 tl), Wheatle 1 (0/2, 0/4, 1/2 tl), Ogbeide 6 (2/6 da 2, 2/2 tl), Della Rosa 9 (2/2 da 3, 3/4 tl), Saccaggi (0/1 da 3), Del Chiaro (0/2 da 2), Hawkins 8 (1/3, 1/3, 3/3 tl). N.e. Stoch. All. Brienza.