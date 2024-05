Basket, playoff Serie A: Trento espugna l'Unipol Forum, Milano ko in gara-1

BASKET PLAYOFF

Il finale punto a punto premia la Dolomiti Energia: Kamar Baldwin segna a due secondi dal termine e firma la vittoria in extremis per 85-84. Ora l'Olimpia deve inseguire la rimonta

© IPA I quarti dei playoff della Serie A di basket ci regalano un'altra sorpresa. La Dolomiti Energia Trento espugna l'Unipol Forum e sconfigge l'EA7 Emporio Armani Milano in gara-1. 85-84 il punteggio della sfida, che vede l'Olimpia volare anche sul +13 nel primo quarto, prima di farsi raggiungere e superare dai rivali. Trento vola sul +5, prima del finale punto a punto. Qui la risolve Kamar Baldwin, col canestro della vittoria a due secondi al termine.

L'Olimpia Milano stecca in gara-1, subendo un sorprendente ko davanti al pubblico dell'Unipol Forum: esulta la Dolomiti Energia Trento, che vince 85-84 col canestro di Kamar Baldwin a due secondi dal termine. Scattano subito meglio i milanesi, che volano sul 7-3 con un ottimo Shields. Trento non molla e ribalta i giochi con Mooney (8-7), prima di subire il controsorpasso di Napier. Da qui in poi domina l'Olimpia, che vola sul 24-17 e riabbraccia Billy Baron: quest'ultimo, che aveva giocato una sola volta (a dicembre) in Serie A, rientra dopo l'infortunio tra gli applausi dell'Unipol Forum. Un rientro da sogno il suo, con la tripla che vale il 30-17 e il massimo vantaggio per le scarpette rosse: la Dolomiti Energia accorcia, ma è 32-21 dopo il primo quarto. Nel secondo periodo Trento ha una forte reazione, portandosi a -4 e scattando ulteriormente nella seconda metà del tempo: Cooke ed Ellis firmano il pareggio e il sorpasso sul 43-41. Milano è sotto scacco, ma pareggia con Hall: è 43-43 a metà gara, Shields (Armani) e Cooke (Trento) i protagonisti con 12 punti.

Alla ripresa delle ostilità l'EA7 prova l'allungo, ma Biligha la riaggancia (46-46). Da qui in poi si susseguono scatti e controscatti, fino al sorpasso decisivo: lo firma la Dolomiti Energia che, con le triple di Baldwin e Hubb, vola sul 69-62 con un parziale di 8-0. L'astinenza dell'Olimpia si interrompe coi liberi di Shields, e l'ultimo periodo inizia dal 69-64 ospite. L'Olimpia reagisce coi liberi, pareggiando i conti (69-69), poi scivola nuovamente indietro: Baldwin e Hommes firmano il +5 della Dolomiti Energia (78-73). Melli pareggia e da qui inizia un finale punto a punto: Trento va sul +3, Mirotic riporta sotto le scarpette rosse (83-82) e gli ospiti sbagliano il penultimo possesso. Shields subisce fallo e riporta avanti l'Olimpia (84-83), ma la Dolomiti Energia non sbaglia sull'ultimo possesso: canestro e libero aggiuntivo (sbagliato intenzionalmente) per Kamar Baldwin, che firma la vittoria. Esultano i ragazzi di Galbiati, che vincono 85-84 gara-1 all'Unipol Forum: Milano spreca i 27 punti di Shields e dovrà rimontare nella serie, già a partire dal secondo match: si giocherà martedì alle 20.

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 84-85 (32-21, 43-43, 64-69)

EA7 Emporio Armani Milano - Tonut 8 (4/6, 0/2), Melli 8 (1/3, 2/7), Napier 14 (2/3, 2/5, 4/4 tl), Shields 27 (8/13, 1/1, 8/10 tl), Mirotic 13 (1/2, 1/3, 8/8 tl), Baron 5 (0/1, 1/1, 2/2 tl), Ricci (0/2, 0/3), Hall 5 (0/2, 0/2, 5/5 tl), Flaccadori, Hines 4 (2/3 da 2, 0/2 tl). N.e. Bortolani, Caruso. All. Messina.

Dolomiti Energia Trentino - Alviti 6 (0/3, 2/3), Forray 7 (2/3, 1/1), Biligha 7 (2/3, 1/1), Mooney 3 (0/1, 1/2), Baldwin 17 (4/6, 2/6, 3/4 tl), Ellis 6 (1/3, 0/2, 4/4 tl), Hubb 10 (1/1, 2/9, 2/2 tl), Conti, Cooke 21 (10/11 da 2, 1/2 tl), Hommes 5 (1/1, 1/4). N.e. Diarra. All. Galbiati.