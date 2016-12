Basket: le pazze scarpe di Metta World Peace

Per la sua nuova avventura in Cina con la maglia dei Sichuan Blue Whales ha deciso di cambiare il proprio nome per la seconda volta. Da Metta World Peace a Panda Friend, l'amico dei panda. E, per tenere fede al nuovo nome, il fu Ron Artest indosserà delle scarpe nuove di zecca, create apposta per l'occasione: una bianca e una nera, con un panda di peluche infilato nella linguetta e in bella evidenza.