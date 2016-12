Basket, serie A: successi per Brindisi e Sassari

Successi casalinghi per Brindisi e Sassari nei primi due anticipi della 27esima giornata della Serie A di basket. La squadra di Bucchi, fresco di rinnovo di contratto, supera in volata per 75-73 Avellino, che manca l'aggancio al treno playoff. I sardi di coach Sacchetti vincono 82-71 contro l'Acea Roma con un break di 15-0 a cavallo degli ultimi due periodi e salgono a 34 punti, evitando proprio l'aggancio dei capitolini.