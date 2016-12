Nba: i Pacers vincono ad Atlanta

Gli Indiana Pacers interrompono una striscia di 12 sconfitte ad Atlanta vincendo 89-85 in volata sul campo degli Hawks . Sfida decisa nel finale da una schiacciata in contropiede di Paul George , 18 punti, e da un tiro in avvicinamento di David West, il migliore dei suoi con 22 punti e 10 rimbalzi. Ad Atlanta non bastano i 15 punti di Mike Scott mentre Kyle Korver aggiorna il suo record e arriva a 116 gare consecutive con almeno una tripla a bersaglio.

Colpi esterni anche per Bobcats e Bulls. Charlotte vince a sorpresa 91-75 in casa dei Golden State Warriors grazie a 30 punti con 13 rimbalzi di un dominante Al Jefferson e ai 17 di Kemba Walker, ma soprattutto si conferma una delle migliori difese della Lega. Serata nera per gli Warriors che hanno 17 punti con 11 assist da Stephen Curry ma chiudono con un pessimo 29 su 93 al tiro e 4 su 20 da tre. Chicago passa invece 101-92 sul parquet dei Phoenix Suns e riscatta la brutta sconfitta di Sacramento. I Bulls hanno 19 punti da Boozer e 18 da Butler e Augustin mentre Noah, dopo essere stato espulso contro i Kings per proteste contro gli arbitri, ritrova subito la concentrazione e firma una prova da 14 punti e 14 rimbalzi. Ai Suns non bastano i 24 punti dello sloveno Dragic.

Infine i Los Angeles Lakers che perdono 109-99 in casa dei Minnesota Timberwolves e proseguono il loro momento nero, visto che sono 7 le sconfitte di fila. I gialloviola ritrovano Steve Nash e Steve Blake ma il problema resta la difesa dato che i gialloviola hanno concesso almeno 100 punti agli avversari per la 15esima partita di fila. Ne approfittano Kevin Martin, 32 punti, e Kevin Love, 31 con 17 rimbalzi, che ha superato Kevin Garnett per numero di gare (25) da almeno 30 punti e 15 rimbalzi nella storia dei Timberwolves.