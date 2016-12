Motocross, infortunio horror per Pocock

Mel Pocock sembra essere uscito da un film dell'orrore e invece rischia di dover chiudere anticipatamente la sua carriera da pilota di motocross. Il giovane inglese della Kawasaki, infatti, ha subito un gravissimo infortunio alla mano e all'avambraccio destro, con perdita della prima falange del pollice, nel corso di una gara del campionato britannico, durante la quale è rimasto incastrato tra ruota e catena. Pocock, attualmente impegnato in MX2, è stato sottoposto a due interventi durati complessivamente 30 ore, con 150 punti di sutura per la ricostruzione dell'arto. Ma non vuole mollare.