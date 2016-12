Brasile, Senna e Prost di nuovo compagni-avversari

A 25 anni dai loro indimenticabili duelli in pista come compagni alla McLaren, Senna e Prost tornano compagni-avversari. Non si tratta dello sfortunato Ayrtron e di Alain, ma di due loro eredi: Il nipote del brasiliano, Bruno, e il figlio del francese, Nicolas, correranno infatti il campionato verdeoro Stock Car con le Peugeot del team Prati-Donaduzzi: prima uscita il 22 marzo a Goiania. Senna in coppia con Pizzonia, Prost con Campos, anche se non è escluso che in futuro possano dividere lo stesso sedile.