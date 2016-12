Freestyle in lutto: è morto Kevin Ferrari

Il freestyle italiano e tutta Mediaset piangono la scomparsa di Kevin Ferrari. Il 24enne freestyler è deceduto in seguito a un salto sbagliato nelle prove per l'esibizione Flic Flac Moto X, nell'ambito del 39° Festival del Circo di Montecarlo. Il giovane di Reggio Emilia sembrerebbe sia arrivato corto all'atterraggio di un backflip cadendo pesantemente a terra. Il cordoglio di Mediaset e della redazione di Sportmediaset perché Kevin conduceva la rubrica "Born to jump" all'interno di "Born to ride" in onda su Italia 2.