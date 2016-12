Dakar 2015, 10.a tappa: orgoglio Barreda, Al-Attiyah vola

L'orgoglio di Joan Barreda, la continuità di Nasser Al-Attiyah: i riflettori della decima tappa della Dakar 2015 sono tutti per loro. Tra le moto lo spagnolo della Honda torna al successo - il terzo in questa edizione - dopo i guai tecnici che lo hanno messo fuori dai giochi nella generale, dove in testa allunga la Ktm di Marc Coma. Tra le auto quarta vittoria per il Principe del Qatar, sempre più leader solitario con la sua Mini.